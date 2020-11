Stefano Scandaletti: chi è, foto, carriera e vita privata dell’attore

Stefano Scandaletti è un attore, regista e anche cantautore italiano. Tutto quello che sappiamo sul 43enne padovano.



Stefano Scandaletti, amato attore, regista e cantautore padovano, deve parte della sua fama alle pubblicità dell’Aranciata Sanpellegrino, dirette da Lucchetti.

Ma non solo! Ecco tutto quello che sappiamo sul bel 43enne di padova.

Stefano Scandaletti: chi è e cosa ha fatto

Stefano Scandaletti è nato a Padova, in Veneto, il 23 ottobre 1977 e ha oggi 43 anni. E’ salito alla ribalta grazie agli spot pubblicitari dell’aranciata Sanpellegrino, diretti da Daniele Lucchetti, in cui ha recitato facendosi conoscere. Con il regista ha poi proseguito la collaborazione debuttando come attore sul grande schermo con “I piccoli maestri”.

Scandaletti ha continuato poi a muovere i suoi primi passi nel mondo del cinema intepretando Renzo Tramaglino ne “Renzo e Lucia” diretto da Francesca Archibugi e poi Pietro Valpreda in “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana. Ha poi recitato e lavorato con molti nomi noti del grande schermo italiano come Roberto Benigni, Mario Monicelli, Carlo Mazzacurati e molti altri.

Come regista ha ottenuto il primo premio al Festival di Bellaria “Anteprima per il Cinema Indipendente Italiano” con il suo cortometraggio Giovedì. Mentre per la sua attività di autore musicale, ha scritto testi per molti famosi artisti come ad esempio gli Zero Assoluto e ha avviato un progetto musicale proprio chiamato Scandaletti. In un’intervista al Corriere dello Spettacolo, ha raccontato tutto il suo amore per la musica: “La musica è un sogno ad occhi aperti; la mia più grande distrazione. Una magia impalpabile che arriva per caso, che devi saper cogliere e fermare per poterla poi riprodurre. Non pensavo però di essere colui che avrebbe cantato le mie canzoni. Il mio desiderio è sempre stato quello di scrivere per altri interpreti. La mia prima canzone l’ho spedita con un audio tape a Mina e non sapete il cuore cos’ha fatto quando mi risposero via fax per dirmi che la ricezione era avvenuta con successo. La risposta degli artisti ai quali ho dato il miei pezzi è sempre stata che quelle canzoni potevo cantarle solo io. E così grazie a Matteo Buzzanca, produttore artistico nonché co-autore dei miei pezzi e grazie a Umberto Chiaramonte, che mi ha dato energia e casa per poter fare un disco, è uscito Condominio #Scandaletti.”

Per quanto riguarda la vita privata di Stefano Scandaletti, non si è sa molto, in quanto l’attore ha sempre dichiarato di essere un tipo molto riservato e solitario. Quindi non è chiaro se abbia una compagna o un compagno, o se sia al momento single.