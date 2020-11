Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 25 novembre

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 25 novembre, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose. La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Chi l’ha visto?

Scomparsi

Il 25 novembre 2016 Vincenzo Bono scomparve il 25 novembre del 2016 nella provincia di Agrigento. Venne ritrovata poco tempo dopo la sua auto nel torrente Bagni, ma il suo corpo ancora oggi non è stato rinvenuto. Il occasione dell’anniversario della scomparsa Chi l’ha visto? torna a indagare sull’accaduto.

Proseguono le ricerche per ritrovare Marco, scomparso dalla provincia di Roma il 21 settembre scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo potrebbe aver preso un autobus.

, scomparso dalla provincia di Roma il 21 settembre scorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo potrebbe aver preso un autobus. Marion Wagon, scomparsa il 14 novembre del 1996 dopo essere uscita da scuola, non è mai stata ritrovata. La famiglia, nonostante il passare del tempo però non si arrende e vuole conoscere la verità. L’ipotesi più accreditata è che la bimba sia caduta vittima del Mostro delle Ardenne, ma a oggi ancora non si hanno certezze.

Cronaca

Maria Antonietta Rositani, finalmente tornata a casa, ha voluto lanciare un appello in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Ho subito violenza, ho spento il fuoco e ce l’ho fatta. Così possiamo fare tutte. Denunciate, non abbiate mai paura”.

Inoltre come come riportato dal canale social di Chi l’ha Visto il caso di Mauro Romano: “Chiuse le indagini, accusato di sequestro di persona l’uomo che frequentava la famiglia del bambino scomparso e che lui chiamava lo zio. Per la procura di Lecce lo avrebbe prelevato per consegnarlo a due persone. Chi erano?”