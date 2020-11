Sofia Cerio, dopo il Collegio 5 apre un canale Youtube

Sofia Cerio è una delle collegiali più amate del programma di Rai 2. Dopo il Collegio 5 è sbarcata su Youtube.

A soli 15 anni, Sofia si da già un gran da fare. Dalla partecipazione al Collegio 5 sono passati solo cinque mesi, ma lei ha già preso la situazione in mano. Momentaneamente dice addio al piccolo schermo per approdare su Youtube.

Studentessa modello, carismatica e molto determinata: è così che la vediamo al programma Rai. Se molti pensano che gli episodi seguano un copione dovranno ricredersi perché Sofia è proprio così. La sua dolcezza ed educazione non l’abbandonano mai e le ritroviamo anche sul Web. Scopriamo tutto sul suo nuovo canale.

Sofia Cerio: dal Collegio 5 a star di Youtube

“Ciao, sono Sofia. Sofi per gli amici” è così che la ragazza si presenta al pubblico. Pochi fronzoli e tanta genuinità per lei che vuol far assaporare la sua essenza a tutti. Per il momento i curiosi potranno trovare solamente un video, ma è più che sufficiente per far capire i contenuti che saranno portati sulla piattaforma. “Io però non sono solo quella del Collegio e se volete imparare a conoscermi meglio, beh, questo video fa per voi”. Fin dai primi minuti capiamo la sua voglia di farsi conoscere per ciò che è.

In un breve video di soli 2minuti e 36secondi, Sofia riesce ad incantare e stupire. La sua genuinità lascia spazio ad aneddoti divertenti e a molte curiosità su di lei. Una coperta a forma di burrito, il quarzo rosa, un diario mezzo in italiano e inglese, sono solo la punta dell’iceberg di ciò che è.

Sofia non è solo famosa su Youtube dove conta 51.400 iscritti, ma si difende molto bene anche su Instagram. Per lei ci sono ben 380mila followers che la seguono in ogni momento della sua vita e in ogni sua avventura. Ora siamo tutti curiosi di vedere quale sarà il suo prossimo video.