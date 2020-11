Sarah Nile e i problemi della gravidanza: incinta grazie alla medicina

L’ex coniglietta di Playboy, Sarah Nile, ha svelato i problemi che ha avuto per rimanere incinta. La gravidanza, per lei, non è stata facile.

Sarah Nile è conosciuta per essere una ex coniglietta di Playboy e per la sua partecipazione a reality come “Uomini e Donne” e il “Grande Fratello“. Oggi, a 35 anni, è finalmente incinta del suo primogenito. Per lei la gravidanza è stata un sogno tanto atteso.

Sarah Nile e il marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro, hanno provato ad avere un figlio per tanto tempo, ma invano. I due hanno affrontato un calvario e il loro sogno è diventato realtà grazie alla medicina. “Era da tanto che io e Pierluigi provavamo ad avere un figlio. È stato un percorso molto travagliato, difficile, pieno di ostacoli. Ero molto provata da questi lunghi anni di tentativi ma alla fine, grazie alla scienza e alla medicina, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno“, ha rilevato l’ex coniglietta di Playboy. La modella ha confidato di aver avuto molti momenti di sconforto ma, insieme all’aiuto del marito, è riuscita a non abbattersi.

Sarah Nile, incinta dopo tanta attesa

Sarah Nile partorirà verso aprile e aspetta un maschietto. La sua gravidanza, però, non è tutta rose e fiori: la futura mamma durante il primo trimestre è rimasta sempre a letto. Ha perso molti chili durante i primi cinque mesi ed ha dovuto lottare con la nausea continua. Nonostante ciò, l’ex coniglietta di Playboy non vede l’ora di poter stringere tra le sue braccia il suo bambino.

Sarah non ha ancora rivelato il nome del futuro nascituro e, per quanto riguarda la possibilità di avere in futuro altri figli, ha detto che: “Se avrò la possibilità fisica, mentale e anche economica, sì, conto di averne altri”. Prima di restare incinta, la Nile lavorava nello studio di un chirurgo plastico, avendo deciso da tempo di abbandonare il mondo dello spettacolo. Il marito, invece, è un imprenditore attivo nella ristorazione e possiede alcuni locali tra la Campania e la Grecia. I due sono stati insieme per tre anni dal 2007 al 2010 e poi, per sette anni, sono stati lontani. Nel 2017, poi, hanno celebrato il matrimonio a Napoli, città natale di entrambi.