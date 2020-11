Roby Facchinetti rivela le ultime parole di Stefano D’Orazio

Roby Facchinetti ha rivelato quali sono state le ultime parole del suo compagno di band Stefano D’Orazio, venuto a mancare da poco.

Il 6 novembre scorso è venuto a mancare Stefano D’Orazio, batterista storico dei Pooh a cui già in tantissimi hanno dedicato omaggi televisivi. La prima è stata Barbara D’Urso, che ha ammesso di avere un rapporto di amicizia con il musicista.

Da Dodi Battaglia, ad Emanuela Folliero e Riccardo Fogli, sono stati tanti i vip che sono andati a “Live – Non è la D’Urso” a dedicare un pensiero al batterista di una delle band più apprezzate del panorama musicale. Eppure durante la puntata dedicata a Stefano D’Orazio, non sono stati presenti né Roby Facchinetti, né Red Canzian perché, come aveva spiegato la conduttrice, non se l’erano sentita. Tuttavia, adesso Facchinetti ha scelto di andare al “Maurizio Costanzo Show” per parlare per la prima volta in televisione del suo amico, raccontando gli ultimi momenti che hanno passato insieme.

Roby Facchinetti, le parole per Stefano D’Orazio

Nella puntata andata in onda ieri 24 novembre, Roby Facchinetti ha raccontato come D’Orazio avesse già intuito che le sue condizioni fossero critiche. Eppure, durante la loro ultima telefonata, sembrava sereno. “Ho il Covid, ma non ti preoccupare perché tutto il resto va bene”, così gli aveva detto Stefano. Il tastierista ha dichiarato di aver sentito l’amico alle cinque del pomeriggio, quando le sue difese immunitarie erano già molto basse.

“Stefano era davvero una persona speciale che aveva questa capacità di lasciare in ognuno un qualcosa di sé e questa qualità non tutti ce l’hanno“, ha raccontato a Maurizio Costanzo il musicista Roby Facchinetti. L’artista ha condiviso l’ultima canzone scritta in collaborazione con D’Orazio e uscita durante il lockdown di marzo, dal titolo “Rinascerò, rinascerai” per la loro città, Bergamo. “Avevamo visto insieme quelle drammatiche immagini per le strade della nostra città e abbiamo fatto questo testo straordinario, che vuole essere un inno alla vita. E ovviamente, io questa sera lo canto per lui. È un omaggio a Stefano“, ha concluso l’artista.