Pensioni dicembre e tredicesima: ecco quando arriva il bonifico dell’Inps

A partire da oggi arrivano a scaglioni i bonifici dell’Inps per le pensioni e la tredicesima di dicembre: ecco come sono suddivisi.

Nelle scorse ore i sindacati Spi-Cgil hanno attaccato duramente il governo per l’ennesimo blocco alla rivalutazione della pensione nella nuova Legge di Bilancio. La bozza della Manovra prevede infatti uno slittamento al gennaio 2023 della rivalutazione degli assegni pensionistici, già bloccata dal 2011 e prima di questa bozza di legge prevista per il gennaio del 2022. Proprio in merito all’articolo 61 sul prolungamento del blocco di un anno, i sindacati hanno dichiarato: “Si profila l’ennesima beffa per i pensionati italiani con il prolungamento del blocco della rivalutazione degli assegni”.

Leggi anche ->Pensioni: l’anzianità sorpassa Quota 100, ma in primavera è attesa un’impennata

Questione rivalutazione a parte, anche in questo mese di novembre, per i pensionati che hanno il conto Bancoposta o ricevono la pensione su Postepay Evolution o Carta Postamat, la pensione sarà anticipata ai giorni immediatamente precedenti all’1 dicembre. La decisione dell’Inps è tesa ad evitare assembramenti davanti alle poste e permettere a tutti i pensionati di ricevere il proprio assegno senza dover affrontare file chilometriche.

I bonifici dunque saranno divisi in scaglioni in base all’ordine alfabetico, ecco in che ordine dovrete recarvi alla Posta:

cognomi dalla A alla B: mercoledì 25 novembre;

cognomi dalla C alla D: giovedì 26 novembre;

cognomi dalla E alla K: venerdì 27 novembre;

cognomi dalla L alla O: sabato 28 novembre (solo mattina);

cognomi dalla P alla R: lunedì 30 novembre;

cognomi dalla S alla Z: martedì 1 dicembre.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pensioni: conti in banca e tredicesima

Per tutti i pensionati che hanno invece deciso di farsi accreditare l’assegno pensionistico direttamente nel conto in banca, il bonifico dell’Inps è previsto direttamente per martedì 1 dicembre. Il ritiro della pensione in questo caso non è necessario e la somma può essere prelevata da qualsiasi sportello bancomat della filiale in cui avete il conto. Qualora voleste ritirare tutta la somma è sempre possibile prendere un appuntamento con la banca per effettuare il prelievo. Per quanto riguarda i pensionati con 75 anni o più, è previsto inoltre che il ritiro della pensione possa essere effettuato dai Carabinieri su specifica richiesta. Saranno i gendarmi in quel caso a portare ai pensionati la quota pensionistica direttamente a casa.

Come ogni dicembre, nell’assegno pensionistico è prevista anche la tredicesima mensilità. Si tratta di un bonus natalizio che viene corrisposto a qualsiasi dipendente e che viene dato anche ai pensionati. La somma di questo buono natalizio è pari a 3/4 della mensilità regolare. Inoltre, per coloro che prendono la pensione minima ci sarà un bonus aggiuntivo di 154,94 euro.