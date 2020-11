Oroscopo del giorno, giovedì 26 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti a metà settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 26 Novembre 2020.

Dicembre è sempre più vicino, e siamo entrati nella seconda metà della quarta settimana di Novembre, l’ultima. Che cosa ci riserverà oggi il Cielo? Nuovi amori o fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 26 Novembre 2020.

Giovedì 26 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi potrebbe essere accompagnata da un po’ di pigrizia. Molto probabilmente qualche questione dolorosa vi sta tormentando, ma niente panico: le cose volgeranno al meglio. Riposare la mente è la soluzione migliore, dunque accantonate i pensieri negativi.

Toro. Ancora dubbi durante la giornata di oggi. L’ultimo periodo per voi non è stato dei più semplici ma è necessario tenere duro. L’insoddisfazione è un sentimento che vi accompagnerà nei prossimi giorni, ma non è necessariamente un fatto negativo: vi spingerà a cercare di ottenere il meglio per voi.

Gemelli. In amore oggi sarebbe meglio andarci piano e, se necessario, prendere le giuste distanze. Rimandate a domani le decisioni importanti e dedicate la vostra giornata a riflettere sul da farsi e a organizzare i vostri prossimi impegni.

Cancro. Probabilmente qualche dubbio, soprattutto sul piano sentimentale, vi frullerà per la testa. Il consiglio migliore è quello di non darci troppo peso e di prendere le cose con leggerezza. Via libera per quanto riguarda il lavoro: grandi soddisfazioni sono in arrivo.

Leone. Gli astri oggi saranno completamente dalla vostra parte. Il cielo e le stelle vi sorrideranno sia in amore che sul lavoro, dunque levate il freno a mano e ruggite come solo voi sapete fare. Attenzione però agli smarrimenti: potreste perdere un oggetto a voi caro.

Vergine. La giornata di oggi sarà decisamente positiva per voi. Gli astri vi sorrideranno se saprete cogliere nel modo giusto tutte le opportunità. I tempi sono maturi per gli azzardi: fidatevi ciecamente del vostro istinto, non sbaglierete.

Bilancia. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio prendersi un po’ di tempo per riposare e per ricaricare le energie. L’ultimo periodo potrebbe essere stato per voi non idilliaco, ma non perdete la speranza: da domani sarà tutto in discesa.

Scorpione. Calorose novità potrebbero bussare oggi alle vostre porte, tenetevi pronti! Non è tempo per riposare, dunque cercate di rimboccarvi le maniche e di allontanare i pensieri negativi. Attenzione alle deadlines: una buona organizzazione vi terrà lontano dai contrattempi e dalle dimenticanze.

Sagittario. Via libera in amore oggi, dunque buttatevi senza pensare ad altro. È necessaria invece della cautela sul lavoro: prestate attenzione ai colleghi. I tempi sono maturi per l’arte e per la creatività, non abbiate timore di esprimere voi stessi.

Capricorno. La giornata di oggi potrebbe non rivelarsi particolarmente positiva, ma niente panico: le questioni spinose si risolveranno entro il fine settimana. Tenetevi lontano dalle discussioni e dai disguidi, specie se in ambito lavorativo.

Aquario. La giornata di oggi sarà decisamente positiva e carica di good vibes. Non è il momento di riposare, perciò cercate di rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Attenzione all’ambito lavorativo: troppa distrazione potrebbe essere deleteria.

Pesci. I tempi sono buoni per l’amore e l’eros, dunque buttatevi senza pensarci due volte. Un buon consiglio è quello di non trascurare i propri cari: cercate di dedicare loro un po’ del vostro tempo. Prestate attenzione all’orologio, un brutto ritardo potrebbe scombinarvi i piani.