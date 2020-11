Morto Maradona: addio al Pibe de Oro, aveva 60 anni

Notizia choc dall’Argentina, morto d’infarto Diego Armando Maradona: addio al Pibe de Oro, aveva 60 anni.

Una notizia sconvolge oggi il mondo del calcio: si è spento a 60 anni Diego Armando Maradona. A rivelarlo è la stampa argentina. Il Pibe de Oro sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco. Nelle scorse settimane, il grandissimo calciatore argentino, uno dei più forti di tutti i tempi, era stato sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato.

Quello che a detta di molti addetti ai lavori è stato il miglior calciatore che abbia mai calcato i campi di calcio da quando questo sport esiste aveva accusato un edema al cervello. Sembrava che l’intervento fosse riuscito e per tale ragione la notizia della sua morte è arrivata come una doccia fredda.

Com’è morto Diego Armando Maradona

La notizia della morte dell’ex calciatore del Napoli, oltre che del Barcellona e della Nazionale argentina, ha fatto in pochi minuti il giro del mondo. A quanto pare, sarebbe deceduto in casa e la causa sarebbe un arresto cardiaco. El Pibe de Oro, che lo scorso 30 ottobre ha compiuto 60 anni, venne operato appena due giorni dopo il suo compleanno. Maradona è stato il capitano della nazionale argentina vincitrice del campionato del mondo 1986.

I suoi migliori anni li ha vissuti calcisticamente a Napoli: ha infatti vinto con la società partenopea due scudetti e una Coppa Uefa. Nel 1987-1988, è stato capocannoniere sia in Serie A che in Coppa Italia. Sono inoltre decine i riconoscimenti che ha ottenuto da un punto di vista personale per la sua carriera calcistica. Davvero indimenticabili sono infine i suoi gol, in particolare la doppietta realizzata contro l’Inghilterra nella semifinale mondiale del 1986.