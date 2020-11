Morte Maradona, Lapo Elkann: “Eri un vero amico, mi manchi già”

Il cordoglio per la morte di Maradona, parla Lapo Elkann e ricorda: “Eri un vero amico, mi manchi già”.

Tra coloro che hanno omaggiato Diego Armando Maradona c’è anche il suo amico Lapo Elkann, che su Twitter ha anche evidenziato il rapporto che c’era tra loro. Lo ha fatto spiegando di essere rimasto spesso infastidito dall’uso che si è fatto di una foto che lo immortala a una festa insieme al Pibe de Oro.

LEGGI ANCHE –> Morte Maradona, il messaggio di Pelé: “Giocheremo insieme in cielo”

Lo scatto è stato realizzato a Roma ormai sei anni fa: Maradona era in Italia e in occasione di una cena, alla quale erano presenti tra gli altri anche il legale Angelo Pisani, Beppe Bruscolotti e Ciro Ferrara, ha incontrato anche Lapo Elkann. Entrambi non hanno mai fatto mistero di un rapporto che va ben al di là della fede calcistica.

LEGGI ANCHE –> Morto Maradona: che malattia aveva il Pibe de Oro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Lapo Elkann, messaggio di cordoglio per Maradona

Come noto, infatti, Maradona a Napoli e al Napoli ha lasciato il cuore, mentre Lapo Elkann è juventino sfegatato come tutti i componenti della sua famiglia. Il rampollo della famiglia Agnelli ha dedicato al Pibe de Oro queste parole: “Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico. Mi manchi già Leggenda dal cuore d’oro. Sei e rimarrai il numero 1”.

In tanti hanno apprezzato le parole di Lapo Elkann, sottolineando soprattutto la scelta di difendere la sua amicizia con Maradona: “Sarò sincero: non ho mai sopportato le droghe, in generale che ne fa uso, e non ho mai apprezzato più di tanto la figura di genio e sregolatezza che ti viene attribuita” – scrive in particolare un utente – “Ma apprezzo questo tweet nel quali sbatti in faccia ai perbenisti il loro volgare modo di prendere in giro”.