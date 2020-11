Lutto gravissimo a Uomini e Donne, è morta Maria S. del trono over

Un lutto gravissimo ha interessato nelle ultime ore una concorrente del trono over di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo a Maria S.

Una brutta notizia oggi ha scosso il mondo di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, è uno dei più seguiti d’Italia, e nessun telespettatore si sarebbe mai immaginato quello che è accaduto nelle ultime ore. Una concorrente del trono over si è spenta drammaticamente, lasciando tutti letteralmente di sasso: si tratta di Maria S.

Era oramai una delle figure di riferimento all’interno del programma la divertentissima Maria S. La donna, famosa per le imitazioni di Tina Cipollari, per la sua simpatia, ed il suo carattere schietto ed esuberante, ha occupato il trono per diversi anni di fila. Ha fatto ridere e divertire tutto il suo pubblico, che non si dimenticherà mai di lei e del suo sorriso.

A dare la triste notizia della scomparsa di Maria è stata un’altra concorrente, Anna Tedesco, e lo ha fatto tramite social. L’ex partecipante ha infatti publicato un dolce e commovente messaggio su Instagram, dicendo addio alla sua cara amica ed ex-collega. “Rip Maria S. Un altro lutto…” ha scritto. “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria”.

L’intero mondo di UeD è adesso in lutto e la scomparsa di Maria S. ha sicuramente rattristato tutti i colleghi ed i telespettatori. La concorrente del trono over non verrà mai dimenticata, e sarà ricordata sempre con il caldo sorriso stampato sul volto.

Uomini e Donne, è morta Maria S.: sua mamma stava male da giorni

Un gravissimo lutto sta interessando il mondo di Uomini e Donne. È scomparsa Maria S., la buffa concorrente del trono over che ha intrattenuto tutto il pubblico con le divertenti imitazioni di Tina Cipollari. La donna non stava attraversando un bel periodo. Sua mamma infatti, è stato scritto su una pagina Facebook a lei dedicata, era ricoverata al Cannizzaro di Catania, causa Covid. Nessuno si sarebbe però mai aspettato la morte della concorrente, che nessun telespettatore e collega dimenticherà.