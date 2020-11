Liverpool-Atalanta Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Tutto pronto per Liverpool-Atalanta, attesissima partita di Champions League che per la Dea vale tutto, in una grande serata ad Anfield.

Comunicate le formazioni ufficiali di Liverpool-Atalanta, partita valevole per la 4/a giornata della fase a gironi di Champions League. Tra la compagine orobica non ci sono Zapata e Muriel. I due colombiani risultano da sempre decisivi con i loro gol pesanti, in particolare quelli del secondo, che in più di una occasione si è rivelato decisivo dalla panchina. Nelle fila dei padroni di casa si registra il fondamentale recupero di Mohamed Salah, reduce da riversi giorni di stop. L’attaccante egiziano aveva mostrato una positività a seguito di un tampone. Adesso però Jurgen Klopp lo ha totalmente recuperato.

Leggi anche –> Morto Maradona: che malattia aveva il Pibe de Oro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo realeCLICCA QUI!

Liverpool-Atalanta, così in campo ad Anfield

Si scende in campo nella magnifica cornice di Anfield Road alle ore 21:00. I bergamaschi all’andata avevano subito una pesante lezione di calcio con un rotondo 5-0 in favore della fortissima squadra inglese. I Reds, che sono campioni d’Inghilterra in carica, puntano anche stavolta a non fare sconti. La banda di Gasperini però affronterà l’incontro con la sua solita caparbietà. Comandano il Gruppo D proprio Salah e compagni con 9 punti, frutto di 8 gol segnati e nessuno subito. Atalanta ed Ajax si giocano il secondo posto. Entrambe sono a quota 4 punti, chiudono i danesi del Midtjylland a zero. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky ai seguenti riferimenti.

Sky Sport (sia sul satellite che sul digitale terrestre)

Sky Sport Arena (numero 204 del satellite).

App SkyGo per abbonati, su pc, smartphone e tablet

Now Tv pacchetto da acquistare

Leggi anche –> Inter Real Madrid Champions League: streaming, formazioni, precedenti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané. All. Klopp.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Pessina, Hateboer; Gomez; Ilicic. All. Gasperini

Leggi anche –> Morte Maradona, il messaggio di Pelé: “Giocheremo insieme in cielo”