Jennifer Lopez, pazzesca senza niente addosso a 51 anni – VIDEO

Hanno del sensazionale le immagini di Jennifer Lopez che non indossa nulla. La cantante ed attrice latinoamericana lascia tutti senza parole.

È davvero favolosa Jennifer Lopez. L’artista statunitense di origini portoricane fa cadere la mascella a mezzo mondo mostrandosi svestita totalmente, dalla testa ai piedi. La sua mise al naturale è apparsa su di una breve clip postata sul profilo Instagram ufficiale di J.Lo. Il brevissimo filmato intende promuovere il nuovo singolo musicale della 51enne newyorkese.

Ed i fans da tutti e cinque i continenti la stanno riempiendo di complimenti, scrivendole che lei è l’esempio di come la bellezza non abbia età. La sua in particolar modo. Il nuovo brano di Jennifer Lopez si intitola ‘In the Morning’ e lei compare senza nulla, con i capelli bagnati su sfondo scuro. A questo filmato la Lopez ha accompagnato una serie di hashtag esemplificativi: #InTheMorning, #MorningFace, #TurkeyEgg e #NewMusic. Inoltre la cantante ed interprete di diversi film hollywoodiani sarà anche nei negozi di cosmetica con la sua nuova linea di makeup, ‘J.Lo Beauty’. Ad oggi la Lopez è legata sentimentalmente con l’atleta Alex Rodriguez, stella del baseball.

Jennifer Lopez, uno spettacolo senza veli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Entrambi hanno due figli da delle precedenti relazioni e hanno dato vita ad un bellissimo quadretto familiare allargato. Quelli della Lopez sono i gemelli Emme e Max, di 12 anni. Tra i fidanzamenti passati di Jennifer Lopez spiccano quelli con Ben Affleck oltre che con i cantanti Puff Diddy e Marc Anthony, che è proprio il padre dei suoi figli. Ad inizio novembre l’artista ha ricevuto il premio Icon of 2020 all’E! People’s Choice Awards. A dimostrazione di come da anni continui ad essere sulla cresta dell’onda. Sempre lei ha fatto parlare di sé per un messaggio con cui elogia Joe Biden e la sua recente nomina a nuovo presidente degli Stati Uniti. “Con lui spero che l’America possa essere di nuovo unita ed amata. Comincia un nuovo giorno per il nostro che è il più grande Paese del mondo”.

