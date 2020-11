Iva Zanicchi, dramma: morto il fratello positivo al Coronavirus

Grave lutto per Iva Zanicchi, il dramma della cantante: morto il fratello positivo al Coronavirus.

Non ce l’ha fatta il fratello di Iva Zanicchi che aveva contratto il Coronavirus: lo ha annunciato poco fa la stessa cantante, con un messaggio: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”. La presentatrice di Ok il prezzo è giusto, nei giorni scorsi, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aveva spiegato che molti nella sua famiglia avevano contratto il virus.

Tra loro c’era anche suo fratello Antonio, più giovane di tre anni. Lei aveva spiegato: “Voglio dare il mio plasma, ho ancora un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico”. Purtroppo però la situazione dell’uomo è precipitata ed è sopraggiunto il decesso.

Dramma per Iva Zanicchi: morto il fratello Antonio

Iva Zanicchi, qualche giorno fa, ha anche spiegato di dovere molto a un’inviato de Le Iene, il quale le disse di essere preoccupato per le sue condizioni di salute. Si tratta di Alessandro Politi, come spiegato dalla stessa cantante: “Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene. Mi dice: ‘Iva non parli bene, vai all’ospedale a fare una tac’. Insiste: ‘Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento’. Mi ha salvato la vita”.

Stando sempre a Iva Zanicchi, intervistata dal quotidiano ‘La Stampa’, il contagio sarebbe avvenuto in ambito familiare, nel corso di una piccola festa organizzata in casa. “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti” – raccontato nell’intervista la cantante – “Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”.