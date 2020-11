Incidente gravissimo costa la vita ad Alberto: auto distrutta – FOTO

By

Dopo un tremendo incidente una persona perde la vita in maniera terribile. Il personale medico lo trova così e non può fare niente per lui.

Un incidente costa la vita ad un uomo in provincia di Bologna. La vittima si chiamava Alberto Guernelli e proveniva dalla località emiliana di Bentivoglio, in provincia di Bologna. Si tratta del Comune che ha dato i natali a Simona Ventura. Ma purtroppo la circostanza che riguarda il centro abitato situato nel territorio del capoluogo felsineo non è affatto lieta.

Uno schianto avvenuto nei pressi di San Giorgio di Piano nel pomeriggio di martedì 24 novembre 2020 ha portato questo individuo, di professione operaio, a morire sul colpo. Il 43enne si trovava a bordo della sua auto, una Ford Fiesta. Subito dopo una manovra di sorpasso è accaduto l’incidente, con l’uomo che ha perso il controllo della vettura all’uscita da una curva. La Fiesta ha sbattuto con violenza contro un muretto posto ai limiti di un canale di scolo, finendo poi all’interno di un fossato. Niente da fare per la vittima, che i soccorritori del 118 hanno già trovato priva di vita.

Incidente fatale per un uomo: nessun altro mezzo coinvolto

L’intervento di una ambulanza è partito a seguito di una chiamata da parte di altri automobilisti di passaggio. Il luogo dell’incidente ha visto l’arrivo anche dei carabinieri e dei vigili del fuoco. I primi hanno compiuto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dello schianto. Per i pompieri c’è stato da recuperare il corpo dell’uomo morto e da ripulire la carreggiata dai rottami dell’auto e del muretto, entrambi andati distrutti. Questo disastro è avvenuto verso le ore 17:30, quando era già calato il buio, e non ha coinvolto nessun altro veicolo.

