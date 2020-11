By

In una recente intervista, Gilles Rocca ha rivelato che dei ragazzi hanno cercato di violentare la sua fidanzata Miriam Galanti.

L’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata vinta da Gilles Rocca. L’attore ha conquistato il pubblico della trasmissione Rai, ottenendo un successo mai messo in discussione nel corso delle settimane appena trascorse. In seguito alla vittoria nel programma di Milly Carlucci, Gilles ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Novella 2000‘, nel corso della quale ha parlato chiaramente dell’esperienza appena vissuta, ma ha concesso anche qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Leggi anche ->Gilles Rocca, matrimonio con Miriam Galanti: la clamorosa notizia

Uno degli episodi raccontati dall’attore riguarda una proposta indecente avanzatagli da un uomo all’interno di un bagno di un locale gay: “Un uomo adulto mi mise in mano un assegno da 5000 euro, proponendomi di andare a letto con lui…”. Proposta che l’attore ha prontamente e garbatamente rifiutato, restituendo l’assegno che aveva in mano.

Leggi anche ->Gilles Rocca, la mamma non si sente bene: “Mi gira la testa”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gilles Rocca, la rivelazione scioccante su Miriam Galanti

Una parte dell’intervista è stata ovviamente dedicata alla fidanzata Miriam Galanti, spesso al centro della cronaca di queste settimane. L’attore ha spiegato che gli piacerebbe diventare padre. Smentendo le recenti voci su un prossimo matrimonio, Gilles ha infatti dichiarato: “Non crediamo nel matrimonio; sicuramente faremo, prima o poi, una festa con gli amici…”, quindi ha aggiunto: “Il nostro vero progetto è quello di fare un bambino”.

Infine l’attore ha parlato di un episodio molto grave capitato alla fidanzata qualche tempo prima: “Mentre stava rincasando dalla scuola di recitazione, per strada, è stata sbattuta con forza in un bagno chimico da due ragazzi. Lì le hanno tappato la bocca e hanno cercato di violentarla…”. Gilles ricorda ancora lo sguardo fisso e attonito di Miriam e spiega che in quel momento l’unica cosa che è riuscito a fare è stato abbracciarla.