GF Vip, Giada De Blanck tra i concorrenti? Signorini rifiutato

Giada De Blanck sarebbe dovuta essere tra i concorrenti della quinta edizione del GF Vip. Ma cos’è successo? Signorini svela tutto.

Giada De Blanck sarebbe dovuta essere tra i nuovi concorrenti presenti al “Grande Fratello Vip“. A darne la notizia era stato Alfonso Signorini stesso in una puntata di “Casa Chi“. Il conduttore voleva far entrare la figlia della Contessa, una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione, nella Casa più spiata d’Italia.

Come rivelato dal conduttore del “GF Vip“, Alfonso Signorini, Giada De Blanck non è interessata al mondo della televisione. La giovane non disdegna qualche ospitata televisiva e si è già prestata in due occasioni a fare una sorpresa alla madre nella Casa, ma non vuole vivere la sua vita sotto i riflettori. Giada è molto concentrata sul suo lavoro di manager di una squadra di pallavolo. Il suo è un impegno stimolante che ricopre dal 2017 per la Giò Valley, una squadra di Aprilia. Da quando la giovane ha partecipato alla prima edizione dell'”Isola dei Famosi“, andata in onda nel 2003, si è allontanata dal mondo dello spettacolo e si è realizzata altrove.

Giada De Blanck rifiuta il GF Vip

L’ex naufraga si occupa della gestione della società e degli atleti e di tutto quello che concerne le pubbliche relazioni della squadra; il suo è un impegno intenso e gratificante, come ha rivelato lei stessa. “È bello essere una dirigente e un pr manager in un mondo pulito e pieno di valori”, ha raccontato Giada De Blanck, che va molto fiera di lavorare nel mondo dello sport, dove la disciplina e la determinazione hanno ancora un gran peso.

Giada De Blanck, dai tempi dell'”Isola dei Famosi“, è cambiata molto: oggi mostra curve più morbide e, seppure in molti l’hanno definita “in sovrappeso”, lei va molto fiera della sua immagine “curvy“. Secondo l’ex modella, dopo anni il suo fisico si è semplicemente arrotondato rispetto al passato.