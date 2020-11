Gessica Notaro pubblica foto dell’aggressione: “Non abbiate paura”

Gessica Notaro è una delle sopravvissute alla violenza maschile. In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne ha condiviso le sue foto.

“Ci siamo. Finalmente è arrivato il momento di mostrarvi tutto. Senza filtri, senza timore. Sono passati quasi quattro anni da quel giorno e proprio in questo periodo stavo ultimando il mio disco ‘Gracias a la vida’… poco dopo, il buio totale”. Con queste parole Gessica Notaro accompagna un video pubblicato sui social in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. Nel video le immagini del suo volto, distrutto dopo essere stata aggredita e sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares. “Ho capito che nulla succede per caso”, continua, “che quella canzone, che rappresenta un vero e proprio inno alla vita, non era arrivata per caso. Anzi, è arrivata nel momento giusto. Perché mai come da quel 10 gennaio avrei potuto imparare che la vita va ringraziata ogni giorno per ciò che ci da e non accusata per ciò che ci toglie. Da qui è arrivata l’ispirazione. L’idea per il videoclip”.

Gessica Notaro sopravvissuta alla violenza maschile: la sua storia è un miracolo

Nel video pubblicato si vedono anche immagini di quando Gessica lavorava al Delfinario di Rimini, l’arresto di Tavares, la lunga riabilitazione in ospedale e alcune delle sue apparizioni televisive. “Le immagini sono molto forti, lo so, ma penso che quest’ultime come nient’altro possano fungere da monito per il prossimo 25 Novembre, giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne. Io sono viva, sono una miracolata e questo video ne è la testimonianza” scrive Gessica. Dopo l’aggressione, occuparsi di altre vittime di violenza è diventato il suo lavoro a tempo pieno. Gessica manda un messaggio a tutte le donne: “Mai lasciarsi prendere dai sensi di colpa, mai avere vergogna, né paura, perché quello della violenza è un problema della società intera e di soluzioni, anche quando sembra davvero difficile, ce ne sono”.

In un’intervista a LaPresse la Notaro ha lanciato un appello importante anche allo Stato italiano: “Vorrei chiedere di affiancare ai giudici dei professionisti come psicologi o psichiatri, nel caso in cui ci sia una denuncia di stalking con delle indagini preliminari. Chi interroga un uomo maltrattante, deve avere la preparazione tecnica per definire il grado di pericolosità e questo non può avvenire quando il giudice si trova da solo. Non essendo un professionista ha un grande margine di errore”.