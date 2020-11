Enock e Selvaggia Roma, parla un testimone: “Si sono baciati”

Il presunto flirt tra Enock e Selvaggia Roma, oggi insieme al Grande Fratello Vip, parla un testimone: “Si sono baciati”.

Il bacio passionale tra Enock Barwuah e Selvaggia Roma c’è stato. A sostenerlo è un presunto testimone oculare della vicenda, che da giorni sta ‘scaldando’ il Grande Fratello Vip. I due nella casa hanno addirittura litigato: tutto per via di un presunto flirt svelato da lei, che però il fratello di Mario Balotelli nega con forza.

Secondo Selvaggia Roma, dunque, il fratello di Balotelli avrebbe tradito la sua fidanzata con lei. “Sei cornuta, non lo so se eravate fidanzati. Non è il mio fidanzato, non mi interessa”, le parole dell’influencer rivolta a Giorgia, la fidanzata di Enock Barwuah. Ieri l’ultima puntata della vicenda si è consumata nel corso di Pomeriggio 5.

La verità sul bacio tra Enock e Selvaggia Roma

In trasmissione spunta infatti Tony Aglianò, l’ex ballerino di Amici il quale non ha nascosto il rapporto di amicizia che c’è tra lui e Selvaggia Roma. Ha spiegato che la sera in cui si sarebbe consumato il tradimento lui era in discoteca e ha per questo assistito alla scena: “Sia Enock che un suo amico hanno fatto cenno a noi con la mano di andare da loro. Lei ha detto di aver avuto il flirt ed Enock è andato su tutte le furie. Lui era fidanzato per questo è successo il putiferio”.

“Il flirt c’è stato, il bacio intendo, un bacio intenso. Ero presente in quella discoteca ed ho visto…”, ha aggiunto il ballerino. Poi Tony Aglianò ha arricchito la vicenda di altri particolari: “Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo”.