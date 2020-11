Detto Fatto sta per chiudere? La Rai valuta, dopo lo scandalo

Detto Fatto è nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo sul tutorial della puntata di ieri. Lo show di Bianca Guaccero rischia infatti la chiusura da parte della Rai.

Il programma Rai condotto da Bianca Guaccero “Detto Fatto” è, giustamente, al centro di una polemica tanto forte da far pensare ad una cancellazione dal palinsesto della Rai.

Leggi anche–> Come fare la spesa in modo sexy, tutorial imbarazzante a Detto Fatto

Il tutorial su come fare la spesa in modo sexy ha scatenato l’ira dei telespettatori e, soprattutto, del popolo del web indignato per la visione maschilista, retrograda e assolutamente oggettificante delle donne presentata nel programma. I vertici Rai ci pensano e Detto Fatto potrebbe andare verso la cancellazione.

Detto Fatto verso la cancellazione?

Il programma non è andato in onda oggi, 25 novembre e non andrà in onda nemmeno nei prossimi due giorni (il 26 e il 17 novembre). I vertici Rai stanno infatti pensando al da farsi, come ha dichiarato l’amministratore delegato Fabrizio Salini: “Episodio gravissimo che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”. Le parole di Salini fanno presagire dei provvedimenti molto gravi nei confronti del programma condotto da Bianca Guaccero. E fa anche ben sperare nella Rai e nel fatto che non permetta più scene simili nel suo palinsesto.

Leggi anche–> Detto Fatto, la rivelazione di Bianca Guaccero: “Separazione difficile”

La Guaccero al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo e vige il silenzio stampa più assoluto. Come lei anche la protagonista del famigerato tutorial, la pole dancer Emily Angelillo che insegnava alle telespettatrici come camminare sui tacchi con il carrello della spesa e come abbassarsi in modo sensuale per prendere i prodotti dagli scaffali.

Leggi anche–> Bianca Guaccero, gaffe clamorosa in diretta tv: “Come si igienizza la p….?”

Il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, da una parte, si è detto disposto e pronto ad indagare sull’accaduto per accertare la responsabilità di questa geniale trovata, dall’altra però fa un passo indietro e sostiene la buona fede con cui è stato pensato il tutorial. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una soluzione, auspicabilmente esemplare.