La sfortunata vita privata di Dalila Di Lazzaro: dramma e dolore immenso per l’attrice, la morte del figlio Christian e non solo.

Un incidente che le è costato caro, il dramma della morte del figlio Christian, le sofferenze e i debiti: se c’è un’attrice che più di chiunque altro ha avuto un’esistenza davvero sfortunata è Dalila Di Lazzaro. Friulana classe 1953, la sua carriera inizia prestissimo, a fine anni Sessanta, dopo la nascita del figlio Christian.

Quel figlio avuto a soli 16 anni e che purtroppo perderà giovanissimo: il ragazzo infatti è morto di incidente stradale ai primi anni Novanta, a soli 22 anni. Ha spiegato l’attrice qualche tempo fa a Domenica In: “Sarei nonnetta, che sarebbe stato il mio sogno. Ma sono la zia di tanti, tanti bambini stupendi”.

I drammi della vita di Dalila Di Lazzaro

Quella morte ha segnato la vita della nota attrice, che oggi ha 67 anni e qualche anno fa ha tentato una seconda gravidanza, nonostante di anni ne avesse già 62. “Quando me la sono sentita l’ho proposto al mio compagno, che è stato felice di aiutarmi. Ho vissuto questa cosa in sordina, poi, quando ho perso il bambino lui se n’è andato”, spiega l’attrice che dunque è rimasta single dopo quello che le è accaduto.

Nella sua vita non sono mancati gli abusi: era solo una bambina quando fu molestata da un cugino più grave, aveva 17 anni quando subì una vera e propria violenza. Spiega Dalila Di Lazzaro, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Ero modella e uno psicopatico mi puntò a una sfilata. Mi diede un appuntamento, una trappola. Alberto Lattuada ne voleva fare un film. Un miliardario brasiliano, che per starmi vicino comprò una tv in Italia, mi saltò addosso. Un vigliacco”. Poi i tentati suicidi e l’ultimo dramma: le tante spese mediche sostenute a causa dei danni che le ha procurato un incidente del quale è stata vittima nel 1997.