Cristiana Capotondi: chi è, foto, carriera e vita privata dell’attrice

L’attrice romana Cristiana Capotondi è tra i nomi più amati del cinema e della fiction italiana. Tutto quello che si sa sulla 40enne trasteverina.

Tra i volti e i nomi più amati della fiction e del cinema italiano degli ultimi anni c’è sicuramente quello di Cristiana Capotondi.

La 40enne trasteverina è una delle attrici più conosciute dal pubblico italiano. Ecco tutto quello che si sa sulla bellissima attrice.

Cristiana Capotondi: carriera e vita privata

Cristiana Capotondi è nata a Roma il 13 settembre 1980 ed è cresciuta tra i quartieri di Trastevere e Monteverde, da padre cattolico e madre di origini ebraiche. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione nel 1993, lavorando nella miniserie televisiva “Amico mio” con Massimo Dapporto.

Appena un anno dopo recita accanto a due colossi del cinema italiano Gigi Proietti e Nancy Brilli in “Italian Restaurant“, una serie televisiva prodotta da Rai 1 ambientata a New York. Non solo cinema ma anche spot pubblicitari: sono infatti diverse le apparizioni di Cristiana Capotondi in alcune pubblicità che l’hanno resa celebre al pubblico italiano, tra cui quella dei Tegolini Mulino Bianco o del gelato Maxibon. Per gli anni successivi ha lavorato con i principali attori italiani sia nel mondo della fiction che in quello del cinema: da Massimo Boldi a Fabio De Luigi, a Fausto Brizzi, Claudio Bisio e molti altri.

Cristiana Capotondi ha vinto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il prestigioso Nastro D’argento sia per la sua interpretazione in “Volevo solo dormire”, una pellicola direta da Eugenio Cappucci che per quella in “Christmas In Love”, in cui recita accanto a Massimo Boldi. Ha inoltre ricevuto la sua prima candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista, per il ruolo di Claudia, in “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi con Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis.

Oltre al mondo della recitazione, la Capotondi è una grande appassionata di calcio e nel 2018 diventa presidentessa della Lega Pro e, da quest’anno anche capodelegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia.

Per quanto riguarda la vita privata la Capotondi è stata legata per molto tempo ad un uomo che non faceva parte del mondo dello spettacolo, per poi avere una relazione con il collega Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. Dal 2006 è fidanzata con Andrea Pezzi, conduttore televisivo.