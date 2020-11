Cecilia Rodriguez, irresistibile amazzone ‘gauchita’ sulle Dolomiti – FOTO

Bellissima Cecilia Rodriguez, più che mai. La 30enne argentina si mostra in un outfit particolare sulle alture dolomitiche ed incanta tutti.

È una Cecilia Rodriguez che mostra tutta la propria indole selvaggia quella che si mostra all’obiettivo della fotocamera. Sul suo sempre più seguito profilo Instagram la splendida argentina indossa delle vesti da ‘gauchita’, come lei stessa scrive. Si tratta di una tenuta molto simile a quella che indossano i mandriano delle pampas che caratterizzano il suo Paese natale, l’Argentina.

Le immagini in questione giungono, come tutte quelle pubblicate di recente per il piacere dei suoi followers, dal Trentino. La 30enne è ormai di base a Trento e dintorni, luoghi che hanno dato i natali al suo fidanzato, Ignazio Moser. Tra i post più nuovi messi online su Instagram da Cecilia c’è anche un bel messaggio con tanto di sua fotografia realizzata poco dopo il risveglio del mattino. La sorella di Belen Rodriguez sfoggia un incantevole sorriso mentre dalla finestra sullo sfondo si stagliano i tetti di Trento.

Cecilia Rodriguez, sempre incantevole in ogni post

È chiaro che quello attuale continua ad essere un bellissimo momento per lei. Le soddisfazioni non mancano, sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale. In realtà è proprio quest’ultimo a rivestire una importanza prioritaria, con la relazione con Ignazio che va avanti da ormai 3 anni. E che si dimostra sempre più solida e capace di superare senza troppo problemi quelle crisi passeggere che spesso caratterizzano un rapporto destinato quasi per natura a proseguire nel tempo.

