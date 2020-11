Auguri Ilona Staller, l’ex diva del porno compie 69 anni

Buon compleanno a Ilona Staller, l’ex diva ungherese del cinema per adulti compie domani 26 novembre 69 anni.

Quello di domani sarà per Ilona Staller, diva del porno anni ’80, un giorno da ricordare. L’ex attrice, nonché deputata del parlamento italiano, compirà domani la bellezza di 69 anni. Dopo una vita passata dietro le cineprese ed i microfoni, Ilona ha affrontato una breve parentesi nella politica italiana e da qualche anno a questa parte è scomparsa dai radar dei media.

L’unica occasione in cui ha fatto sentire nuovamente la sua voce è stato quando si parlava del taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari. In quel periodo, infatti, l’ex attrice ha spiegato che quella somma le serviva per sopravvivere e che senza sarebbe rimasta senza alcun sostentamento. Lo scorso 9 ottobre, in un’intervista rilasciata ad ‘Adn Kronos‘, Ilona ha ribadito il concetto: “Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23. Il mio ex marito che si è arricchito con la mia immagine, è negli Usa e non mi dà mantenimento: morale della favola, in queste condizioni non posso restare qui in Italia. Vendo tutto, me ne andrò ma nel frattempo invito a casa e mi metto a ballare la danza del ventre! Magari mi pagano e così sopravvivo”.

Ilona Staller, chi è l’ex attrice ungherese

Nata a Budapest, il 26 novembre del 1951, Elena Anna Staller è figlia di un funzionario ministeriale ungherese e di una ostetrica. A soli 13 anni vince il titolo di Miss Ungheria e qualche anno dopo comincia a lavorare come modella. Si sposa una prima volta quando è ancora giovanissima con un italiano, ottenendo così la cittadinanza del nostro Paese e trasferendosi in Italia. Sono gli anni ’70 e la Staller comincia a lavorare nel mondo del Cinema erotico.

Dopo che il matrimonio è naufragato, Ilona Staller fa la conoscenza di Riccardo Schicchi, con il quale condusse il programma radiofonico erotico Voulez-Vous Coucher avec moi. Il suo personaggio, diventato nel frattempo Cicciolina, guadagna sempre maggiore notorietà e nel 1979 fa il suo debutto televisivo nel programma C’era due volte. Nel 1983 recita nel suo primo film pornografico e nel 1991, dopo svariati film per adulti, fonda la sua agenzia di agente per attori pornografici (Diva Futura). Diventa parlamentare nel 1987 con i radicali e rimane al governo fino al 1992.