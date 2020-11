Anna Falchi, scatto bollente per festeggiare la vittoria della Lazio

Ancora una foto davvero sensuale per la showgirl Anna Falchi, da sempre tifosissima della Lazio, che ha superato 3-1 lo Zenit in Champions League: scatto da applausi!

La Lazio continua a volare in Champions League trascinata da un super Ciro Immobile, autore di una doppietta e della rete di capitan Parolo. E così sono arrivati i complimenti della super tifosa, la showgirl Anna Falchi, che segue da sempre le vicende della squadra biancoceleste: “Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso a @ciroimmobile17 . Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol!!!! La partita ai suoi piedi!!! #sempreforzalazio @official_sslazio #imieiattimi #annafalchi #sslazio #ciroimmobile”.

Anna Falchi, tifosa numero uno della Lazio

Lo scatto è davvero bollente, di spalle indossando proprio la maglia del bomber di Torre Annunziata con una dedica speciale: “Ad Anna auguri di buon compleanno” con le firme di tutti i calciatori della Lazio. In passato è stata anche l’inviata di ‘Quelli che il calcio…’ per seguire da vicino le sfide della compagine biancoceleste, che vuole sorprendere tutti in questo avvio stagionale seppur con qualche difficoltà di troppo a causa dell’emergenza Coronavirus. Ciro Immobile è tornato ad essere implacabile dopo lo stop forzato per la positività riscontrata al Covid-19: con la Scarpa d’Oro conquistato lo scorso anno a suon di gol, ora il goleador della Lazio non intende fermarsi in campo internazionale.