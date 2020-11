Andrea Pezzi: chi è il conduttore compagno di Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi, oltre ad essere compagno di Cristian Capotondi da tempo, è un noto conduttore televisivo. Tutto quello che sappiamo sul 47enne di Ravenna.

Andrea Pezzi, conduttore televisivo di Ravenna, è legato sentimentalmente all’attrice romana Cristiana Capotondi ormai da tempo, dal lontano 2006.

Oltre alla bellissima storia d’amore con la Capotondi, nella sua vita e nella sua carriera c’è molto altro…

Andrea Pezzi: carriera e vita privata

Andrea Pezzi è nato a Ravenna il 21 novembre 1973, ha quindi 47 anni oggi, ed è un conduttore televisivo, un impreditore e un speaker radiofonico. Ha iniziato a lavorare proprio nel mondo della radio, come dj, a Radio Studio 93.

Dopo aver conseguito il diploma, si è iscritto all’Università di Bologna nella facoltà di Scienze Politiche, percorso che abbandonderà per intraprendere un’altra strada: la facoltà di Psicologia a San Pietroburgo, in cui ha conseguito una laurea nel 2006. Tra il 1996 e il 2003 è stato tra i volti più noti e amati di Mtv, in qualità di conduttore e vj, prima di passare dietro le quintre in qualità di autore per diversi format targati Rai e Mediaset.

Dal 2006 è legato all’attrice Cristiana Capotondi e la loro storia d’amore ha inizio con un tenero aneddoto, raccontato dallo stesso Pezzi a Vieni con me. Il conduttore ha detto infatti di avere “una cotta per la bambina del Tegolino” senza sapere che si trattasse proprio di Cristiana, quella che anni dopo sarebbe diventata la sua compagna di vita. Si è vociferato a lungo su un possibile matrimonio in vista per Cristiana e Andrea, ma lui ha replicato così ai gossip: “Non so se ci sposeremo ma visto che ci ha provato, a questo punto tocca a lei tocca anche farmi la proposta“.

Ad oggi Andrea Pezzi vive a Milano con la sua compagna, con cui ha un rapporto invidiabile e invidiato da tutti i colleghi della coppia, sempre solida e complice anche dopo tutti questi anni.