“L’Allieva 4” dice addio a Lino Guanciale? Le indiscrezioni

Le indiscrezioni sulla nuova stagione de “L’Allieva 4” parlano di Lino Guanciale che ha intenzione di lasciare. Alessandra Mastronardi invece pare resti.

Sono uscite le indiscrezioni sulla nuova stagione della fortunata fiction Rai “L’Allieva” che pare sia arrivata al quarto anno di messa in onda. Gli ultimi gossip sui possibili sviluppi della fiction hanno parlato di una possibile assenza di Lino Guanciale, che lascerebbe il cast dell’amatissima serie.

Mentre per quanto riguarda Alessandra Mastronardi, i gossip non hanno messo in dubbio la sua presenza nel cast.

Lino Guanciale dice addio a L’Allieva

Prima di sapere del possibile allontanamento di Lino Guanciale, i fan della fiction Rai L’Allieva hanno sperato tanto in una quarta stagione e pare che avranno quello che vogliono! Ma con una nota amara: pare infatti che l’amato protagonista Lino Guanciale stia per lasciare il cast. Mentre per quanto riguarda Alessandra Mastronardi invece per ora sembra che i fan non debbano dire addio alla protagonista.

Sul settimanale Nuovo, edito da Cairo Editore, infatti, è scritto: “Aveva detto che la terza sarebbe stata l’ultima stagione de L’Allieva, ma ora Alessandra Mastronardi è più possibilista e potrebbe tornare nei panni di Alice Allevi, mentre si vocifera che a lasciare la serie sarà Lino Guanciale.”

La Rai ancora non si è espressa a riguardo quindi non è chiaro se si tratti solo di indiscrezioni e gossip poco fondate oppure se ci sia del vero a riguardo. Non è nemmeno detto che si farò o meno una quarta stagione, si aspettano dichiarazioni da parte dell’emittente. Il fatto che nell’ultima puntata della terza stagione alcune questioni siano rimaste sospese ha fatto sperare i fan nella possibilità di una quarta stagione dell’amata fiction “L’Allieva 4“.