Adriana Volpe, incontro sfiorato con Magalli a ‘Le Iene’ – FOTO

Ospite de ‘Le Iene’, Adriana Volpe si diverte tantissimo ed incontra l’amica Alessia Marcuzzi. Ma poteva andare anche molto peggio.

Puntata speciale de ‘Le Iene‘, quella di martedì 25 novembre 2020, che ha visto Adriana Volpe in qualità di ospite speciale in studio. La conduttrice televisiva, attualmente impegnata con il talk show ‘Ogni Mattina’ su Tv8, ha avuto modo di incontrare la sua amica e quasi coetanea, Alessia Marcuzzi. Proprio questo piacevole faccia a faccia avvenuto davanti e dietro le telecamere è ora oggetto di un post pubblicato dalla 47enne originaria di Trento. Accompagnando alle sue parole due fotografie realizzate dietro alle quinte de ‘Le Iene’, Adriana Volpe scrive quanto segue. “Cara Alessia Marcuzzi, è stato bello rivederti e riabbracciarti. Che bello svegliarsi la mattina e trovare tanti vostri messaggi, sono contenta che vi sia piaciuta la puntata de Le Iene2.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche — > Dayane Mello, al GF Vip strega uomini e donne col suo abito – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe, in diretta le dicono: “Doveva esserci pure Magalli”

Puntata che ha rischiato però di non essere così tanto piacevole. Colpa di una rivelazione che la Volpe ha avuto in studio. Alla puntata del 24 novembre avrebbe dovuto partecipare anche Giancarlo Magalli. Ed i conduttori hanno assicurato ad Adriana che non si trattava di uno scherzo. Lei però l’ha presa con ironia e ne ha approfittato per lanciare una delle tante frecciatine che i due ormai si tirano appresso in maniera reciproca da anni. “Dov’è? Non lo vedo”, dice lei in quello che sembra proprio essere un riferimento neppure tanto velato alla bassa statura del conduttore televisivo Rai. Che con la Volpe ha condiviso parecchie edizioni de ‘I Fatti Vostri’ su Rai2. Fra Giancarlo ed Adriana non corre buon sangue dopo che ci fu un battibecco in diretta televisiva proprio all’interno della trasmissione Rai. Da allora i due se ne dicono di tutti i colori.