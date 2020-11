Vaccino obbligatorio, Pregliasco avverte: solo così immunità di gregge

Novità in vista per l’arrivo del vaccino in Italia: il virologo Fabrizio Pregliasco ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Open

I prossimi mesi saranno così decisivi per quanto riguarda l’arrivo in Italia del vaccino. Per porre finire all’emergenza sanitaria è possibile vaccinarsi, ma ai microfoni di Open il virologo Fabrizio Pregliasco ha svelato ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni: “Dal punto di vista medico, bisogna guardare all’esito delle vaccinazioni sulla popolazione. Il risultato da raggiungere è quello di ottenere l’immunità di gregge: analizzando l’R0 di questa epidemia, si potrà ottenere soltanto con un 60-70% di copertura vaccinale”. Poi ha aggiunto: “Bisognerebbe così a questa percentuale in breve tempo: l’obbligatorietà del vaccino sarebbe la soluzione più pratica”.

Vaccino obbligatorio, il punto di vista di Pregliasco

Lo stesso Pregliasco ha rilasciato altre dichiarazioni interessanti ai microfoni di Open rivolgendosi soprattutto a chi non crede nella vaccinazione: “In questo momento storico, l’antivaccinismo dilagante costringe a prendere scelte e decisioni su un piano più politico. E, quindi, in base al contesto sociale va convinta la popolazione. Non è possibile obbligarla. E, in questo modo, ci sarà un ritardo nel raggiungimento dell’immunità di gregge”. Infine, ha concluso: “Per il vaccino contro il Coronavirus non si potrà prescindere da un’alleanza preventiva: la scienza dovrà rinunciare all’opzione dell’obbligatorietà”.