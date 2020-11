Trovato morto in casa, con lui anche il cane: entrambi i corpi decomposti

Uomo trovato morto in casa accanto al cane, anch’esso privo di vita. Tutti e due i cadaveri presentavano segni evidenti di decomposizione.

L’hanno trovato morto in casa, con accanto a lui anche il cane privo di vita. Ed entrambi i corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Questa tragedia riguarda un uomo ed il suo amato animale domestico e si è verificata ad Ancona, in pieno centro cittadino. La persona defunta era sparita dalla circolazione da circa tre settimane, nessuno tra amici e parenti aveva più ricevuto sue notizie sin dai primissimi giorni di novembre.

Soltanto per via di una accidentale fuga di gas alla fine è giunta alle forze dell’ordine una richiesta allo scopo di potere compiere un sopralluogo. Ad inoltrarla alcuni vicini. I poliziotti di Ancona sono intervenuti in maniera preventiva accompagnati da una ambulanza, dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Gialla. Purtroppo, una volta penetrati nell’abitazione dopo che nessuno aveva risposto al citofono, è avvenuta la triste scoperta con l’uomo trovato morto in casa sua.

Trovato morto in casa, il decesso risale ad inizio novembre

La vittima era in età avanzata ed un primo esame preliminare sul suo cadavere ne ha confermato la data del decesso con un certo margine di precisione. La morte risalirebbe proprio a tre settimane fa. Con tutta probabilità il cane deve invece essersi spento qualche giorno dopo, forse di inedia non avendo più nessuno a badare a lui ed a provvedere a dargli da mangiare. Una triste storia di solitudine questa, che purtroppo non rappresenta una eccezione. Adesso il corpo dell’anziano si trova in obitorio, quello del cane invece è stato preso in consegna da un veterinario.