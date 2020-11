Una nuova puntata de Le Iene Show è alle porte. Che cosa accadrà oggi? Scopriamo insieme qualche anticipazione di martedì 24 Novembre 2020.

Appuntamento questa sera con una nuova puntata de Le Iene Show. Servizi, scherzi, ed inchieste terranno tutti gli spettatori incollati alla televisione, e pare proprio che questa sera ne vedremo davvero delle belle. Che cosa succederà? Quali saranno gli argomenti trattati? Ecco a voi qualche succosa anticipazione dell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 24 Novembre 2020, su Italia 1 alle ore 21:20.

Leggi anche->Le Iene, l’immunologa Antonella Viola furiosa per il servizio sul plasma iperimmune

Sembrerebbe proprio che per stasera ci sarà davvero moltissima carne al fuoco. Si passerà dal Caso Raciti agli ultimi avvenimenti del Bar del Tribunale di Palermo, e non è ancora tutto. Gli spietatissimi giornalisti giocheranno un sadico scherzo ad Adriana Volpe, che sicuramente divertirà il pubblico più che mai. Ma non è finita qui: sullo schermo verranno infatti anche raccontate le storie di Alessia, vittima di transfobia, e di mamma Francesca, alle prese con un batterio killer.

Leggi anche->Le Iene Show, Alessia Marcuzzi positiva al Covid, non sarà in trasmissione

Le anticipazioni pubblicate dalle stesse Iene inerenti al Caso Raciti mostrano una parte di servizio che andrà in onda questa sera. Dal 2007 le indagini hanno continuato ad evolversi, e una recente ricostruzione lascerebbe spazio all’ipotesi choc: in prigione si trova attualmente la persona sbagliata. Per quel che riguarda ciò che è successo al Bar del Tribunale di Palermo, sembrerebbe che alcuni titolari siano stati denunciati per estorsione, ed al momento è in corso un’indagine, che è nelle mani della Procura.

Leggi anche->Scherzo de Le iene a Andrea Zelletta finisce male, pubblico in rivolta

Mamma Francesca invece racconterà del Citrobacter Koseri, il batterio killer che ha già mietuto 4 vittime, nello specifico 4 bambini, all’ospedale di Borgo Trento di Verona. La donna metterà davanti al pubblico la sua drammatica storia, e quella della piccola Nina. A narrare il suo inferno staserà sarà anche la giovane Alessia, che parlerà delle minacce e degli attacchi subiti dalla vicina trasfobica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera a Le Iene: Adriana Volpe e il cane smarrito

Stasera andranno in onda Le Iene. Tra i loro servizi, sia drammatici che seri, ci sarà posto anche per un tremendo scherzo. La vittima sarà la bella Adriana Volpe, alle prese con la scomparsa del suo barboncino. Ma non è tutto: alla tragica scomparsa si aggiungerà anche un dettaglio esilarante: la museruola sadomaso. Tutto il pubblico è dunque in attesa di scoprire tutte le storie che oggi saranno raccontate.