Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 24 novembre

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria con tanti ospiti ed esperti: le anticipazioni di oggi, 24 novembre

Oggi, 17 novembre, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla. Ma non solo… come anticipato dalla stessa conduttrice nel video promo di questa puntata di Cartabianca: “L’unica certezza è che il prossimo sarà inevitabilmente un Natale diverso“. Si parlerà quindi anche dell’imminente periodo natalizio e di come il Governo intenda affrontarlo per cercare di mantenere sotto controllo l’andamento dei contagi senza però soffocare i commercianti, categoria maggiormente colpita dalla crisi.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Leggi anche –> Stasera in tv | Il commissario Montalbano: episodio di oggi, 24 novembre

Cartabianca, le anticipazioni

Una delle più gravi conseguenze collaterali di questa emergenza sanitaria è stata la difficoltà in cui ora versano tanti settori produttivi. Grazie ai suoi reportage Cartabianca metterà in luce gli effettivi danni causati dall’epidemia all’economia del nostro Paese.

Come annunciato dalla conduttrice:

“Tra nuove restrizioni locali, lievi segnali di miglioramento nella curva dei contagi e possibili riaperture di bar e ristoranti, l’unica certezza è che il prossimo sarà inevitabilmente un Natale diverso. E forse il vero regalo arriverà solo con il 2021, con la somministrazione del vaccino.”

Un Natale diverso

Si parlerà dunque delle norme che, con tutta probabilità, investiranno il periodo Natalizio e i consumi, e in principal modo di due macro categorie fra le più colpite da questa crisi: i ristoratori e i rider. Riguardo questi ultimi, lo scorso 3 novembre il nuovo accordo sindacale firmato da Ugl e da Assodelivery sembrerebbe aver di fatto peggiorato le condizioni di lavoro per rider. Perché? L’argomento verrà approfondito a Cartabianca.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI