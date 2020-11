Un infermiere in pensione ha deciso di ritornare in servizio per aiutare la sua Regione. L’uomo si è spento poco dopo a causa del Covid.

È successo tutto a Napoli, un’altra volta a causa del Covid. Un infermiere in pensione ha accolto con coraggio l’appello della Campania ed è ritornato a lavorare sulle autoambulanze. Il gesto gli è purtroppo costato la vita. L’uomo si è ammalato durante il servizio, e si è spento poco tempo dopo aver contratto il Coronavirus. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Ancora morti tra i guerrieri che stanno combattendo contro il Coronavirus. Il numero degli infetti è ancora alto, e molte Regioni italiane si trovano al momento in ginocchio a causa della pandemia. È proprio per aiutare la sua Campania che Alfonso Durante, un infermiere oramai in pensione, ha deciso di ritornare a lavorare. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe morto di lì a poco.

Alfonso Durante aveva 75 anni. Si è spento all’ospedale di Cotugno, a Napoli, dopo aver contratto il virus. A dare la triste notizia sono stati i colleghi del 118, e lo hanno fatto tramite social. In suo onore infatti hanno condiviso un commovente post. “Il vero EROE di questa pandemia, con la sua missione portata a termine fino al suo ultimo respiro”.

Il post è stato pubblicato dai colleghi sulla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate. L’associazione campana si occupa generalmente dei casi critici con i quali gli operatori sanitari sono venuti in contatto durante i vari servizi, e ne racconta le dinamiche. Stavolta però sulla pagina si è parlato di Alfonso, uno degli eroi di questa terrible pandemia, un coraggioso infermiere dal cuore d’oro che ha deciso di mettere a repentaglio la propria vita per tendere una mano a chi, in questo momento, ne aveva più bisogno.

Infermiere in pensione ritorna al lavoro e muore di Covid poco dopo

Nel post su Facebook pubblicato dall’associazione si è parlato molto di Alfonso Durante, un infermiere in pensione che è ritornato sulle autoambulanze per aiutare la sua Campania. “Infermiere di 75 anni in pensione che poco tempo fa ha deciso di rientrare in servizio al 118 della Misericordia di Grumo Nevano per senso del dovere, si contagia e viene portato a Cotugno, in poco tempo passa in terapia intensiva e viene intubato.” scrivono i colleghi sul social. “Oggi la notizia che scuote tutto il 118, Alfonso non c’è più! Il Covid lo ha portato via. Si stava godendo la pensione , ma l’urlo delle persone in difficoltà durante la pandemia l’ha spinto ad indossare nuovamente la divisa d’emergenza, questa scelta l’ha pagata cara!” ha continuato il post, per poi concludere lanciando un messaggio importante. “Sei un soggetto a rischio… Resta a casa! Lavoriamo noi giovani per te!”.