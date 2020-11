Uno sposo su di giri durante i festeggiamenti del matrimonio, rovina tutto dando un calcio in faccia alla moglie per errore.

Il giorno del matrimonio è quello più importante di tutta la vita per le coppie che decidono di fare il grande passo. I mesi immediatamente prima sono caratterizzati da ansia e stress per la gestione dei dettagli. Il desiderio degli sposi è quello che il matrimonio e la festa successiva siano perfetti, così che sia loro che gli invitati possano ricordarlo come un evento bellissimo e divertente.

In questi ultimi anni, specie quando le nozze riguardano ragazzi giovani, le feste sono caratterizzate da momenti esilaranti. I giovani sposi vogliono che il loro giorno sia una festa in cui tutti gli invitati si divertono e dunque si lasciano andare a comportamenti che trascendono l’etichetta. Uno di questi casi è stato il matrimonio di una giovane coppia britannica in cui lo sposo ha deciso di regalare una lap dance ironica alla neo moglie, davanti a tutti gli invitati.

Sposo calcia in faccia la moglie e rovina le nozze

A fare notizia sul web non è stata tanto la decisione di spogliarsi davanti agli invitati, anche perché il gesto ha generato l’ilarità di tutti i presenti, moglie compresa. Tutto dunque stava andando per il meglio, finché lo sposo non ha deciso di fare una mossa di karate: l’intenzione era quella di sorvolare la testa della moglie con un calcio volante, ma l’uomo ha calcolato male il salto ed ha colpito in faccia la moglie.

Una scena filmata in diretta e che ha generato l’ilarità di tutti i presenti, ma che ha chiaramente fatto infuriare la moglie. Dopo il maldestro errore, lo sposo si è sincerato delle condizioni della moglie e si è sentito (giustamente) in colpa per quanto accaduto. A condividere il video è stata la stessa donna scrivendo come commento delle immagini: “Come mio marito ha rovinato le nostre nozze”.

Le immagini hanno scatenato l’ironia degli utenti web, c’è chi scrive: “Nota per me stessa, non sposare karate kid”, e chi ancora: “Il sussulto che ho fatto quando il suo piede ha colpito il volto. Oh mio Dio”, e chi ancora ironizza: “Matrimonio e divorzio lo stesso giorno”. Per fortuna dell’uomo, la moglie non è stata così drastica, anzi alla fine l’ha presa a ridere: “Ho pianto per un po’ e lui si è sentito davvero male, ma è andata bene visto che abbiamo concluso i festeggiamenti alle 8 del mattino insieme agli amici”.