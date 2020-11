Lazio Zenit Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Lazio e Zenit San Pietroburgo è valido per la quarta giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il ritorno del campionato di calcio, riparte anche la Champions League: stasera la Lazio affronta i rivali russi dello Zenit San Pietroburgo con l’obiettivo di una vittoria per ipotecare il passaggio del turno. Questo potrebbe diventare matematico se contestualmente il Borussia Dortmund battesse il Bruges.

Nell’ultima partita di campionato, giocata sabato contro il Crotone, i biancocelesti hanno recuperato Ciro Immobile, che era rimasto fuori per Coronavirus e hanno avuto gioco facile contro i calabresi, sempre più fanalino di coda in Serie A. Questo ha rilanciato anche le ambizioni di classifica della Lazio.

Precedenti di Lazio – Zenit e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa della Lazio e gli ospiti dello Zenit è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. La partita viene trasmessa anche in chiaro da Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

Un solo precedente tra le due squadre, ovvero il pareggio per uno a uno dell’andata. Per quanto concerne la formazione russa contro le italiane vanta una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Sul fronte biancoceleste, non abbiamo nessuna sconfitta contro formazioni russe: una vittoria e un pareggio contro il Rotor Volgograd nella Coppa UEFA del 1997, quindi due pareggi contro la Lokomotiv Mosca nella Coppa delle Coppe del 1999, infine appunto il pareggio di due settimane fa.

Lazio e Zenit, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Semak stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

ZENIT (3-4-3) – Kerzhakov; Lovrne, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy.