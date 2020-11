Juventus Ferencvaros Champions: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Ferencvaros è valido per la quarta giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Anche la Juventus, dopo aver ripreso il campionato nel migliore dei modi, ovvero con la vittoria con un secco due a zero in casa con il Cagliari, torna stasera a disputare la Champions League. I bianconeri, come tutte le squadre di Serie A, erano rimasti fermi a causa delle partite delle Nazionali.

Leggi anche: Totti Instagram | colpito dal Covid | ‘Una cosa terribile’ | FOTO

Il rientro in Champions League stasera dovrebbe essere sul velluto, contro una squadra che nel girone ha conquistato finora un solo punto, contro la Dinamo Kiev, vale a dire gli ungheresi del Ferencvaros. Quindici giorni fa, in terra magiara, i campioni d’Italia si erano imposti con un netto quattro a uno.

Leggi anche: Maltempo Crotone, nubifragio nella notte: voragini e allagamenti – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Juventus – Ferencvaros e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus e gli ospiti del Ferencvaros è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Questo è il terzo precedente tra le due formazioni, infatti prima della gara di andata Ferencvaros e Juventus si sono affrontate soltanto una volta in gare ufficiali, era la Coppa delle Fiere 1964/65 e quella sfida è stata vittoria del Ferencvaros per 1-0. In generale con le ungheresi i bianconeri non hanno buonissimi precedenti: c’è anche un doppio pareggio contro l’Ujpest in Coppa Campioni 1972/73 e allora passò la Juve per la differenza reti.

Juventus e Ferencvaros, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Rebrov stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov, Nguen, Uzuni.