Isola dei Famosi, la Ventura ricorda il successo di Vladimir Luxuria – FOTO

A ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2008 fu Vladimir Luxuria a vincere. E Simona Ventura, all’epoca conduttrice del reality, spiega perché fu importante.

Ricorre un anniversario importante per Simona Ventura. Infatti ‘L’Isola dei Famosi‘ andata in scena nel 2008 si concluse con la più che meritata vittoria di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare si impone “contro i pregiudizi”, come ci tiene a sottolineare la stessa conduttrice televisiva. Il suo discorso rientra nel novero delle pari opportunità, che proprio pari pari non sono, a detta sua e di tanti. “Ce n’è ancora di strada da fare ma comunque dei miglioramenti ne ho visti in tempi recenti”. La 56enne ex moglie di Stefano Bettarini chiede quindi il parere di ammiratori e followers.

Isola dei Famosi, il successo di Vladimir Luxuria fu significativo

Per quanto riguarda Vladimir Luxuria, la sua presenza è diventata sempre più apprezzata negli anni per la lucidità nell’esprimere i propri pensieri in relazione ai temi più disparati. La 55enne foggiana è un volto noto del piccolo schermo italiano, dove ha modo di parlare di temi politici, sociali ed anche di argomenti più leggeri. Inoltre non vanno tralasciate le sue attività in qualità di scrittrice ed attivista. E per quanto riguarda l”Isola dei Famosi’ oggi? Si sa che il reality doveva partire in origine a settembre 2020, salvo poi subire uno spostamento a gennaio 2021.

Adesso però anche tale data non corrisponderebbe più al vero. Il recente allungamento del ‘Grande Fratello Vip 2020‘ fino al prossimo 8 febbraio lascia presagire che assisteremo alle avventure dei prossimi naufraghi forse in primavera, se non addirittura nell’autunno del 2021. La pandemia che si è scatenata in tutto il mondo del resto rende difficile qualsiasi contesto del genere per format come quello dell’Isola.

