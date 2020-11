Il Collegio 5, chi sono i gemelli Andrea e Leonardo Prezioso

Andre e Leonardo Prezioso sono le nuove new entry fra i collegiali della nuova edizione de Il Collegio 5. Scopriamo tutto su di loro.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di entrare nelle grazie del pubblico da casa.

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Tra i tanti colpi di scena troviamo anche l’ingresso dei gemelli Andrea e Leonardo Prezioso. I due ragazzi hanno già attirato l’attenzione su di loro.

Il Collegio 5: arrivano i “re della Puglia”

L’espulsione di Marco Crivellini e Simone Bettin ha lasciato tutto a bocca aperta, ma il vuoto è stato subito colmato dall’entrata dei due gemelli della provincia di Bari. Leonardo e Andrea Prezioso hanno 17 anni e vengono a Locorotondo e si presentati come “i re della Puglia”. I due sono apparsi da subito molto estroversi e stravaganti. “Ci conoscono in tutta la Puglia, perché dove siamo noi c’è sempre casino”, hanno dichiarato nella loro presentazione.

Anche il padre li trova imprevedibili e anche a casa fanno quello che vogliono. In base a ciò che racconta il genitore, non sa mai quanta gente troverà in casa Prezioso. Sempre dai loro racconti capiamo che la scuola non è in cima alle loro priorità. Ciò che invece è a inizio lista sono le ragazze. Entrambi dicono di essere molto richiesti e corteggiati e rivelano che il segreto è sapersi comportare. Tutti e due sono seguitissimi sui social e i followers non sembrano smettere di crescere.

Leonardo è seguito da ben 36,5mila followers su Instagram ed appare come un ragazzo chiaro, atletico che è anche attento alle mode del momento. Lo stesso si può dire per il fratello Andrea che sempre su Instagram conta 35,3mila followers. Entrambi hanno aperto di recente anche dei profili su TikTok (@leoprezioso2002 e @andreaprezioso02) e siamo certi che ben presto si faranno un nome anche lì. Come se la caveranno all’interno de Il Collegio?