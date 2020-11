Nella puntata di martedì 24 novembre 2020 di ‘Mattino 5’ si parla di Grande Fratello Vip e di Francesco Oppini, con idee molto contrastanti.

Il ‘Grande Fratello Vip 2020‘ riveste una importanza di rilievo nel salotto di ‘Mattino 5‘. La trasmissione condotta da Federica Panicucci con la partecipazione di Francesco Vecchi riserva spesso una parte della scaletta per dibattere delle vicende che accadono all’interno di quella che è la casa più spiata d’Italia. In particolar modo all’indomani della puntata con tanto di diretta da studio.

Leggi anche –> Gf Vip, lite tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci: “Meglio che sto zitta”

Il conduttore Alfonso Signorini ha svelato ieri che il Grande Fratello proseguirà fino al prossimo mese di febbraio, con il giorno 8 indicato come data della finale. Una cosa che gli inquilini della casa di Cinecittà non hanno preso molto bene. Tutti loro infatti l’hanno presa come se si trattasse di una sorta di prigionia. Ma c’è stato spazio anche per altro. Come di consueto, i sentimenti e le emozioni hanno avuto il sopravvento. In particolare dopo il messaggio video tra Francesco Oppini con suo padre, l’attore Franco. Una scena che l’opinionista di ‘Mattino 5’, Raffaello Tonon, ha molto apprezzato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> GF Vip 2020, quella del 23 novembre “puntata esplosiva” – FOTO

Grande Fratello, scontro di opinioni fra Tonon e la Del Santo su Francesco Oppini

“Mi sarei tagliato una gamba pur di avere mio padre a dirmi quel che Franco ha detto a Francesco”. Non è dello stesso avviso Lory Del Santo, anch’ella presente dalla Panicucci. “Ma dai, Francesco Oppini piange sempre. C’ha quasi 40 anni ed ogni volta che sente la madre o il padre gli scendono le lacrime. Vorrebbe farci credere che all’esterno non ha rapporti?”. Tonon però replica e rivendica il diritto di ogni persona ad emozionarsi e ad esternare i propri sentimenti. “Sfido chiunque a stare lontano per mesi dai propri cari per poi non reagire così.

Leggi anche –> GF Vip, Giacomo Urtis irriconoscibile: la trasformazione negli anni