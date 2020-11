Grande Fratello, Andrea Zelletta: “Voglio un bagno senza telecamere”

È ufficiale: il ‘Grande Fratello’ si estenderà fino ad inizio febbraio ed Andrea Zelletta tra il serio e il faceto reagisce in questo modo.

Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino a febbraio, come annunciato in diretta da Alfonso Signorini. Ma la notizia ha spiazzato letteralmente i partecipanti del reality show. C’è chi non l’ha presa affatto bene, parlando di vera e propria reclusione ai suoi danni. Qualcuno addirittura starebbe pensando di farsi da parte e ritirarsi.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, lo spot speciale: “Guardate che ha fatto mamma” – FOTO

Tra questi non figura però Andrea Zelletta. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è intenzionato a continuare il proprio percorso all’interno del programma. Ma l’eventualità di arrivare fino ad inverno inoltrato e di uscire quasi 40 giorni dopo l’inizio del nuovo anno (la finale del Grande Fratello è prevista per l’8 febbraio 2021, n.d.r.) crea comunque qualche disturbo al giovane pugliese. Il 26enne originario di Taranto ha ribadito di volere restare all’interno dell’abitazione del GF Vip 2020. “Ma a condizione che mi diano un bagno ed un monitor, da potere usare due volte a settimana. Non ci dovranno essere telecamere”. Lo scopo è facilmente intuibile, come facilmente intuibile è anche l’intento ironico a monte di questa bizzarra istanza. Evidentemente Andrea Zelletta non è abituato a dovere sottostare ad un così lungo periodo di astinenza e cerca di stemperare a tale ‘tragica’ possibilità scherzandoci su.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> GF Vip 2020, a Mattino 5 scontro su Oppini: “Piange sempre”

Grande Fratello, Andrea Zelletta vuole un bagno personale: le manca Natalia Paragoni

L’assenza della sua fidanzata, Natalia Paragoni, deve pesare sia dal punto di vista psicologico che fisico. Nel frattempo i telespettatori del Grande Fratello stanno facendo un pò di sana ironia all’invocazione del bell’Andrea. Che difficilmente verrà presa in seria considerazione dalla produzione del reality. “Io così va a finire che do a testate contro il muro. Devo sfogami, almeno due volte a settimana”. Nel frattempo in molti si dicono certi che al GF Vip 2020 entrerà nella casa proprio la sua Natalia. Chissà, magari come concorrente, anche se è proprio lo stesso Zelletta il primo a mostrarsi scettico. “Lei è fantastica ma questo format non è fatto su sua misura. E poi ha il suo lavoro da influencer”.

Leggi anche –> Gf Vip, lite tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci: “Meglio che sto zitta”