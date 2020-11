Gf Vip, lite tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci: “Meglio che sto zitta”

La puntata del GF Vip ieri si è conclusa con una lite verbale tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci su un episodio del passato.

Nell’ultimo numero di ‘Chi‘ è stato condiviso un precedente riguardante Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci. Il settimanale scandalistico racconta di una lite avvenuta tra le due tre anni fa, durante una vacanza in Sardegna. In chiusura di puntata del GF Vip, dunque, Alfonso Signorini ci tiene ad ottenere maggiori dettagli su quanto accaduto e chiede alle dirette interessate di spiegare il perché di quella tensione.

Le gieffine confermano che c’è stata un’incomprensione e la Gregoraci spiega il perché si è innervosita con la modella: “Chiacchierava più con Flavio che con me”. Una frase che lascia aperti dubbi e perplessità, alla quale la Salemi risponde: “Tu pensavi che facessi la gatta morta con Flavio?”. Sorpresa da quelle accuse, la modella cerca di spiegare che si è fatta un’impressione sbagliata ed ha chiarito che “E’ amico di amici. Questa non la accetto”. Signorini a quel punto chiude il collegamento e congeda il pubblico, ma gli spettatori possono continuare a guardare quello che succede all’interno della casa.

GF Vip, discussione tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci

Una volta chiuso il collegamento, Giulia vuole continuare a discutere della questione, mentre Elisabetta è interessata principalmente al confessionale. Se la modella infatti è offesa per l’insinuazione che le è stata rivolta, la conduttrice è turbata per il prolungamento del programma e sente il bisogno di sfogarsi. Ad un tratto la Gregoraci dice apertamente di non essere interessata al discorso e attende il turno in confessionale, mentre Giulia si sfoga con i concorrenti spiegando di essere stata invitata da Domenico, un amico in comune e di non aver tentato alcun approccio.

Elisabetta sente le parole di Giulia e commenta: “Veniva nel locale… sto zitta“. Non potendo continuare il confronto diretto, la Salemi parla con alcuni inquilini in giardino, dice di aver cambiato idea su Elisabetta in questi giorni e di aver cominciato a pensare di averla mal giudicata. Tuttavia questo episodio l’ha riportata alla convinzione precedente. Insomma la diatriba per il momento è chiusa, ma nei prossimi giorni si prevedono altri scontri.