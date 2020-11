GF Vip, lite nella Casa: amicizia finita tra Oppini e Zorzi?

Durante la notte nella Casa del Grande Fratello Vip ha avuto luogo una lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, in cui è intervenuta anche Stefania Orlando.

Poche ore dopo la puntata scoppiettante andata in onda lunedì 23 novembre del “Grande Fratello Vip“, durante la quale ai concorrenti è stato comunicato il prolungamento della loro permanenza fino all’8 febbraio, nella notte ha avuto luogo una lunga lite.

Alfonso Signorini nella puntata in onda ieri ha dato l’annuncio ai concorrenti del prolungamento per quest’anno del “Grande Fratello Vip” fino a febbraio. Il conduttore ha poi precisato che ciascuno potrà scegliere se abbandonare la casa oppure firmare il contratto con la nuova data di fine. Tra coloro che non ritiene di poter rimanere così tanto dentro al bunker di Cinecittà, c’è Francesco Oppini, che non pensa di poter proseguire oltre dicembre a causa del suo lavoro e della sua fidanzata, che è a casa ad aspettarlo. “Penso che lascerò. Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio“, ha detto. A non prenderla bene è stato l’amico Tommaso Zorzi, che nonostante si fosse dimostrato preoccupato per i due mesi aggiuntivi di permanenza, non ha mai pensato di abbandonare il gioco.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia finita?

Dopo la litigata, Tommaso Zorzi ha abbandonato la stanza blu e il letto in cui dorme con Francesco Oppini per spostarsi in quello di Elisabetta Gregoraci ed ha detto che: “Io l’ho guardato durante la diretta per cercare conforto e lui mi ha risposto «Me ne vado». Ho necessità di vederlo da un altro punto di vista, Adua e Dayane si fanno spalla fra di loro, Francesco appena vede che sono zoppo mi tira un calcio nell’altra gamba“. L’influencer sembra essere rimasto offeso dal suo amico ed ha visto la sua scelta come un tradimento.

“Ho la sindrome dell’abbandono, stanotte dormirò con Elisabetta perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male. Posso restarci male o no? Inizio anche io a guardarmi intorno“, ha rivelato l’influencer milanese. Dopo la discussione con Oppini, neanche Stefania Orlando si è trovata d’accordo con l’amico Tommaso Zorzi. Dapprima ha cercato di farlo ragionare, convincendolo a non lasciare la stanza, ma non c’è riuscita. “Non posso darti sempre ragione… Stai pensando solo a te stesso. Scusa se in tutto questo tempo ti ho voluto bene“, queste sono state le parole della Orlando per l’influencer.