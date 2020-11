Il Grande Fratello VIP 2020 potrebbe proseguire fino a febbraio 2021 e i gieffini sono nel panico. Francesco Oppini ha detto di volersene andare.

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP, il fedele conduttore Alfonso Signorini ha svelato una notizia bomba! Il programma finirà non a dicembre, come sin aspettavano tutti, bensì a febbraio 2021 e questo vuol dire che i concorrenti non potranno passare le feste di Natale in famiglia.

Questa notizia ha mandato nel panico tutti i gieffini, in particolare Francesco Oppini che ha detto di volersene andare prima. Zorzi si infuria ed è il caos.

Francesco Oppini vuole uscire dal GF

L’annuncio di Signorini ha generato opinioni contrastanti nei gieffini, chi si è mostrato felice di passare le vacanze di Natale in modo alternativo per una volte, chi è entrato nel panico. Tra questi ultimi c’è sicuramente Francesco Oppini che, spaventato dal non poter tornare a casa per le Feste, ha detto di voler uscire dal programma e abbandonare la Casa in anticipo.

La reazione di Oppinin ha generato il caos, soprattutto per Tommaso Zorzi, che si è mostrato prima triste ed è rimasto male della decisione improvvisa del figlio di Alba Parietti. In seguito, è sopraggiunta la rabbia e l’influencer ha voluto allontanarsi dall’amico, cambiando stanza e cercando sostegno in Elisabetta Gregoraci, infilandosi nel suo letto. Zorzi è entrato completamente in tilt dopo la volontà di Oppini di ponderare la decisione di uscire dal programma. L’influencer si è detto infatti spaventato nel rimanere da solo nella Casa del GF, senza il sostegno dell’amico.

Il rapporto tra Zorzi e Oppini è diventato molto intimo e forte nel corso di questi mesi nella Casa del Grande Fratello e ora che l’influencer rischia di rimanere senza l’amico, è crollato completamente: “Ho la sindrome dell’abbandono, stanotte dormirò con Elisabetta perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male. Posso restarci male o no? Inizio anche io a guardarmi intorno.”

Oppini, da canto suo, ha tentato di confortare l’amico e spiegargli le sue ragioni: “Io ho fatto un esempio molto chiaro di là. Andrea ha fatto il provino altre volte, è normale che per lui sia importante andare avanti, anche se pure lui avrebbe altre cose da fare fuori. Non vuol dire che se uno esce un mese e mezzo prima di te ti ha abbandonato, intanto faccio vedere che non sono uno stratega del cazzo e non mi metto con te per fare chissà che cosa, perché non mi serve ad una minchia. Io posso decidere se andare avanti o no? Ma secondo te è normale questo atteggiamento? Sei qui a fare la banderuola. Scusami, magari ho anche altre cose fuori, una fidanzata che non ho visto già per tre mesi, adesso altri cinque forse otto mesi in un anno sono troppi! A parte che non ho deciso, devo parlare con altre persone.”