GF Vip, Elisabetta Gregoraci disperata dopo il gesto del figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci si è sciolta in lacrime dopo aver ricevuto un videomessaggio del figlio Nathan Falco, che si trova a Dubai con papà Flavio.

Momenti di grande commozione nella diretta del Grande Fratello Vip, quando Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un videomessaggio da parte dell’amatissimo figlio Nathan Falco. L’ex moglie di Flavio Briatore (papà del pargolo) è letteralmente crollata, scoppiando in lacrime e continuando a ripetere: “Non ce la faccio…”.

La commozione di Elisabetta Gregoraci

Il piccolo Nathan Falco Briatore ha voluto inviare un messaggio video alla mamma Elisabetta Gregoraci, la quale dovrà rimanere nella casa del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021 (sempre che non decida di uscire prima o sia costretta a farlo per via del televoto. Nathan, che ha solo dieci anni, le ha dato la sua “benedizione” a restare nel programma. Ma la nostalgia di mamma Elisabetta comincia a farsi sentire, ora che si trova a Dubai con il papà, Flavio Briatore.

“Ciao mamma volevo mandarti un mio saluto – esordisce Nathan -, io sto bene, vado a scuola e mi impegno. Ora sono a Dubai con papà ancora per un paio di giorni. Oggi sono andato al deserto e ho guidato il quad, era molto bello. Ho saputo che il Grande Fratello si allunga ancora per un po’. Tranquilla mamma, io sto bene, ti vedo in tv, puoi continuare. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi”. E giù lacrime…

