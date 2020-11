Il Commissario Montalbano, chi è Serena Iansiti: età, foto, carriera

Serena Iansiti è un’attrice italiana, protagonista di un episodio de Il Commissario Montalbano, dove interpreta Michela Prestia.

Serena Iansiti è un’attrice italiana, nata a Napoli l’11 maggio 1985 ma cresciuta a Latina con i suoi genitori. E’ figlia di un’insegnante di Lettere, la madre, mentre suo padre è un ex magistrato ed a origini olandesi.

LEGGI ANCHE -> Nike Arrighi: chi è l’attrice nota negli anni Settanta, carriera e curiosità

LEGGI ANCE -> Guendalina Tavassi vita privata, chi è il marito Umberto D’Aponte

Serena ha studiato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, sito a Roma e, nel frattempo, ha iniziato a lavorare a teatro, debuttando nel 2001 ne “La misteriosa scomparsa di W.” a 19 anni. Io suo successo, però, è arrivato dopo anni intensi di gavetta, con il ruolo di Lavinia nella soap “Centovetrine“. Successivamente ha iniziato a lavorare all’estero in una produzione inglese, “Lords of London” e in una produzione canadese, “Fondi ’91“. Ha lavorato anche nel film natalizio “Un Natale per due“. Nel 2012, è Ilaria Abate in “Squadra Antimafia – Palermo Oggi“. Ma ancora, è stata protagonista de “I segreti di Bordo Larici” ed ha avuto un ruolo ne “Le tre rose di Eva“.

LEGGI ANCHE -> Chi è Anna Valle: tutto sull’attrice e modella ex Miss Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)

Serena Iansiti, la carriera e la vita privata

La Iansiti ha lavorato a “Il giovane Montalbano” nel 2015, “I bastardi di Pizzofalcone” nel 2017 e, nello stesso anno, ha lavorato al film di Federico Moccia, “Non c’è campo“. Ha anche preso parte ad un episodio de “Il Commissario Montalbano“, nei panni di Michela Prestia nel 2018.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Della vita privata di Serena Iansiti non si sa molto, ma ad oggi è impegnata sentimentalmente con l’attore Paolo Pierobon. I due si sono conosciuti sul set di “Squadra Antimafia 4 – Palermo Oggi” e si sono innamorati. Hanno ben 18 anni di differenza e, a causa degli impegni lavorativi, sono spesso distanti l’uno dall’altra, ma sono comunque molto uniti. Hanno più volte dichiarato di vedere nel loro futuro il matrimonio e dei figli.