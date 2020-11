Cecilia Rodriguez, vedo non vedo che stimola i fans – FOTO

By

Una fotografia pubblicata sul suo profilo personale Instagram ci mostra una Cecilia Rodriguez intenta a giocare con il suo riflesso.

Gli ammiratori di Cecilia Rodriguez non hanno occhi che per la bellissima argentina. Ancora una volta la sorella di Belen dà spettacolo grazie al suo magnifico sapere mostrarsi ed apparire sui social. Un recente scatto pubblicato nella mattinata di martedì 24 novembre 2020 ci mostra la 30enne sudamericana divertirsi attraverso il riflesso di un vetro. La si può intravedere, con le sue splendide forme fare capolino come se si trattasse di una scultura di Michelangelo.

Leggi anche –> Chiara Ferragni, lo spot speciale: “Guardate che ha fatto mamma” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Lei è sempre una meraviglia, uno spettacolo per gli occhi e l’incarnazione dei più soavi desideri di tanti. Ma come noto, il suo cuore appartiene solamente ad Ignazio Moser. Proprio con il suo ‘Nachito’, la ‘Chechu’ ha vissuto un recente soggiorno sulle alture delle Dolomiti. Una vacanza fuori stagione che ha rappresentato un vero e proprio pernottamento in paradiso. La giovane coppia si è potuta beare del panorama da mozzare il fiato di una delle parti più belle d’Italia e del mondo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Leggi anche –> Cecilia in bikini bella e pericolosa come una pantera | FOTO

Cecilia Rodriguez, amore senza limiti con Ignazio Moser

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Ma la cosa più bella sta nel fatto che con Ignazio Moser l’intesa è più che ritrovata. Da più parti si fa ancora riferimento a delle frizioni estive che, più che presunte, sono parse evidenti. Infatti i due per un certo periodo non sono stati insieme. Ma evidentemente la crisi era solamente passeggera. Ed ora lui e lei sono affiatatissimi anche più di prima. I primi a rallegrarsene sono proprio i rispettivi fans.

Leggi anche –> Cecilia profilo da regina | ‘Che splendore di donna’ | FOTO