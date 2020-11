Carima, chi è l’influencer che spopola con i suoi tormentoni

Carima è un’influencer che sta spopolando sui social con i suoi video. Conosciuta ai più come Carimadituttoedipiù, lancia tormentoni ogni giorno.

Carima, nota a molti come Carimadituttoedipiù, sta spopolando sui social con i suoi video. Ad oggi, è considerata una vera e propria web influencer. Ma come è nata la sua carriera? Sappiamo che è nata a Roma ed ha 27 anni e, da ciò che racconta nelle sue dirette, si sa cha ha una bambina.

In un’intervista, Carima ha raccontato che: “Ho cominciato a fare video nel 2014 quando ero ancora una testa calda e spensierata. Ora ho 27 anni, lavoro in una casa di riposo nel viterbese e studio per diventare operatore socio sanitario in ospedale. Sono sposata e innamoratissima di mia figlia. Il mio sogno è quello di scrivere un libro, un’autobiografia sulla mia storia che rabbrividirebbe chiunque, ma non vi racconto niente, che se diventassi famosa un giorno, me la vendo!“, ha detto con ironia l’influencer. La giovane romana ha centinaia di migliaia di followers sui social a causa del suo linguaggio senza filtri e un po’ sboccato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carima (@carimadituttoedipiuofficial)

Carima, la web influecer “romanaccia”

Carima piace molto al mondo del web perché è genuina: parla in “romanaccio”, insulta i followers che non le piacciono o che la deridono. Spesso le sue frasi un po’ volgari sono diventate dei veri e prorpi tormentoni. Nei suoi video dà consigli ai suoi fan o li intrattiene con il suo carisma. Nelle sue dirette, invece, parla di argomenti che toccano il cuore di tutti: false amicizie, tradimenti, rapporti finiti male.

Ha raccontato di essere stata scelta per “Pechino Express” e di aver parlato anche con il conduttore Costantino Della Gherardesca. “Uno dei miei rimpianti fu quello di non accettare“, ha rivelato senza spiegare i suoi motivi per il rifiuto. Uno dei suoi tormentoni più famosi è nato quando una sua followers, Emily, è intervenuta in una sua diretta chiedendo dei consigli per il suo cuore infranto. Carima, senza peli sulla lingua, ha risposto con un: “Emilyyy, taa piji nderculo amica mia!“, che ha fatto sbellicare i suoi followers ed è diventato uno dei suoi video più visti.