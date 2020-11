Berlusconi Porta a Porta | ospite speciale nella puntata del 24 novembre

Rai 1 Silvio Berlusconi Porta a Porta. L’imprenditore milanese torna nel salotto televisivo di Bruno Vespa per parlare di vari argomenti.

A ‘Porta a Porta‘ torna Silvio Berlusconi. Il fondatore e presidente di ‘Forza Italia’ apparirà in tv nella puntata di martedì 24 novembre 2020 del longevo talk show di politica e saltuariamente anche di attualità e di costume di Rai 1. Berlusconi molte altre volte ha rappresentato una presenza illustre nella longeva trasmissione condotta da Bruno Vespa.

come di consueto, la puntata è stata registrata nelle ore precedenti, per poi essere messa in onda nella tarda serata della giornata che riserva a Vespa l’apposito spazio nel palinsesto. Per Belusconi Porta a Porta rappresenta sempre una vetrina importante per potere spiegare agli italiani quello che è il proprio punto di vista sulla situazione politica attuale sia nel nostro Paese che all’estero. L’84enne fondatore di Fininvest e di Mediaset dirà la sua sulle misure emanate dal Governo Conte nell’ultimo Dpcm emanato ad inizio novembre per contrastare la pandemia in corso.

Berlusconi Porta a Porta, di cosa parlerà nella puntata del 24 novembre 2020

Si parlerà anche delle ripercussioni in ambito economico e su ciò che farebbe lui per tamponare questa crisi sanitaria, sociale e finanziaria. Proprio Berlusconi, nello scorso mese di settembre, era risultato positivo ad un tampone a seguito di un controllo. Questo lo aveva costretto a restare in isolamento fiduciario nella sua residenza di Nizza per due settimane. Lui stesso aveva parlato di un periodo estremamente difficile a causa delle pesanti ripercussioni avute sul suo fisico. Contestualmente anche i figli Marina, Barbara e Luigi avevano manifestato i sintomi del virus, risultando a loro volta positivi. Il dottor Zangrillo, che ha avuto Berlusconi in cura, aveva svelato che il suo illustre paziente “aveva temuto per il peggio”.

