Al Bano svela un retroscena su Romina Power: “Non lo capiva”

Al Bano, che sarò giudice di The Voice Senior insieme a sua figlia Jasmine, e ha svelato un retroscena inaspettato su Romina Power a NuovoTv.

Al Bano sarà giudice nel nuovo talent dai produttori di X Factor, The Voice Senior, insieme a sua figlia Jasmine. Il cantante ha poi svelato dei retroscena inaspettati su Romina Power al settimanale Nuovo Tv. Ecco cosa ha detto.

Le rivelazioni di Al Bano su Romina Power

The Voice Senior, il nuovo talent musicale condotto da Antonella Clerici dai produttori di X Factor, partirà da questo venerdì 27 novembre e vede tra le fila dei giudici, un bel mix di generazioni e generi musicale ci sono Albano, con sua figlia Jasmine insieme a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

In un’intervista al settimanale NuovoTv il cantante di Cellino San Marco si è detto felice di parteciparvi insieme alla figlia Jasmine e ha inoltre svelato un retroscena sulla storica ex coniuge Romina Power. Al Bano ha infatto raccontato come Romina non riuscisse a capire il perché della gara tra le canzoni di Sanremo: “Lei non capiva perché le canzoni a Sanremo dovessero essere messe a confronto in una gara“.

La figlia di Al Bano, Jasmine è la prima volta che partecipa ad uno show come The Voice Senior e si è detta molto felice ed emozionata, anche in quanto grande fan di Antonella Clerici e quindi il papà Al Bano ha raccontato quanto sia eccitata all’idea di incontrarla e di far parte della giuria di un programma condotto da lei. “E’ la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove è una delle protagoniste. Questo la rende strafelice“ ha detto infatti Al Bano riguardo alla figlia.

Riguardo agli attacchi degli haters, Al Bano ha detto di vederli con positività, perché rafforzano se non ti lasci influenzare dalla cattiveria: “Gli attacchi non possono che rafforzarti. Se penso a quanti ne ho avuti…”