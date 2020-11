Una Vita: trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 23 Novembre

By

Una nuova puntata di Una Vita è alle porte. Scopriamo insieme qualche succosa anticipazione dell’episodio del 23 Novembre 2020.

Una Vita è una delle soap più seguite su Canale 5. Una nuova puntata è finalmente alle porte e tutti i telespettatori sono curiosi di sapere che cosa succederà. Colpi di scena e scioccanti sorprese terranno il pubblico incollato alla televisione per tutta la durata del prossimo episodio. Scopriamo insieme le anticipazioni di oggi, lunedì 23 Novembre.

Jacinto sarà uno dei protagonisti del prossimo episodio della serie. L’uomo ha tentato, negli ultimi tempi, di allenarsi con Arantaxa, impegnandosi al massimo per ottenere dei buoni risultati. L’impegno richiesto ha però superato quello delle aspettative, e Jacinto sembra non reggere più il ritmo. L’uomo accamperà un sacco di scuse assurde per sottrarsi dall’impegno preso.

Come reagirà Arantaxa di fronte alle parole di Jacinto? Gli allenamenti eccessivamente sfiancanti stanno debilitando l’uomo sia fisicamente che, soprattutto, mentalmente e sono tutti curiosi di scoprire come si evolverà la situazione. Riuscirà Arantaxa a capire che lo stress accumulato da Jacinto è decisamente troppo? Durante il prossimo episodio, in onda alle 14:20, scopriremo se i due troveranno o meno un punto d’incontro.

Felipe sarà il secondo protagonista dell’episodio di oggi. La misteriosa sparizione di Marcia continua a tormentarlo, e l’avvocato si ritrova a brancolare nel buio, completamente ignaro di quello che potrebbe essere accaduto alla sua fidanzata. La donna è stata narcotizzata e sequestrata da un uomo, la cui identità è sconosciuta. Totalmente all’oscuro degli avvenimenti, Felipe inizierà però a maturare un’idea: la scomparsa di Marcia potrebbe essere direttamente collegata ad Ursula.

Una Vita, anticipazioni 23 Novembre: Felipe minaccia Ursula

Mosso dalle sue conclusioni, Felipe deciderà di prendere il toro per le corna, affrontando faccia a faccia Ursula, incontrata per strada. L’uomo si avvicinerà a lei e le intimerà di raccontare tutta la verità sulla scomparsa di Marcia. Che cosa succederà? Come reagirà la Dicenta? Sono tutti curiosi di scoprirlo nella prossima puntata di Una Vita.