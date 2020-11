Stasera in tv, Vite in Fuga: anticipazioni puntata del 23 Novembre 2020

La nuova fiction Vite in Fuga sta facendo impazzire tutti i telespettatori. Ecco a voi alcune succose anticipazioni sulla nuova puntata.

Vite in Fuga è un family thriller in onda da ieri su Rai 1. La nuova fiction sta facendo impazzire tutti i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire qualcosa di più. L’avvincente serie, diretta da Luca Ribuoli, sta davvero spopolando, ed il cast, che vede tra i protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle è già super amato. Che cosa accadrà durante il prossimo episodio? Ecco a voi alcune delle più succose anticipazioni sulla puntata di oggi, lunedì 23 Novembre.

L’episodio 3, Aprile, e l’episodio 4, Gaeta, sono alle porte. Numerosi colpi di scena terranno il pubblico completamente incollato alla televisione. L’ispettrice Serravalle tenterà disperatamente di capire che fine abbiano fatto Claudio Caruna e la sua famiglia, arrivando fino addirittura a Gaeta. Riuscirà a scoprire qualcosa?

Durante il terzo episodio l’ispettrice Serravalle arriverà alla conclusione che Claudio e la sua famiglia sono ancora vivi, e che, secondo lei, si stanno semplicemente nascondendo. Tenterà allora di mettersi sulle loro tracce, facendosi aiutare da Mario, il ragazzo di Alessio. Successivamente, Silvia scoprirà che Claudio, la sera dell’incidente, era in compagnia di Gloria, la sua amante e tenterà in tutti i modi di mettersi in contatto con lei. Anche Alessio proverà a rintracciare Mario. I due, tramite telefono, concorderanno un appuntamento: il luogo prestabilito sarà proprio Gaeta.

Durante il quarto episodio Silvia deciderà di seguire Alessio a Gaeta, ed Ilaria riporterà tutto a Claudio. Anche l’ispettrice Serravalle, decisa ad inseguire Mario, si ritroverà nella sopracitata città, convinta di riuscire a mettersi sulle tracce di Alessio. Che cosa succederà? L’ispettrice riuscirà a mettersi in contatto con la famiglia Caruana?

Vite in Fuga, anticipazioni: l’omosessualità di Alessio

Durante i prossimi episodi di Vite in Fuga, Claudio verrà a conoscenza dell’omosessualità del figlio Alessio. L’uomo, che non aveva mai sospettato nulla, si impegnerà allora per far incontrare il ragazzo e Mario, nonostante tutte le tragiche vicende che lui e la sua famiglia hanno vissuto. Tutti i telespettatori sono adesso in trepidante attesa di scoprire come si evolverà la trama.